MHP Grup Başkanvekili Akçay: S-400'lere karşı çıkışın üzerinde durulmalı, savunmamızın güçlü olmasını istemeyenler var

Akçay, TBMM'nin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını hatırlatarak, Meclisin özellikle ekonomi ağırlıklı yoğun bir gündemi olacağını söyledi.
Ekonomik sıkıntıların çoğunun dış kaynaklı olduğunu ifade eden Akçay, "Planlı, programlı Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik bir operasyon olduğu bir aşikardır. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu işi çığırından çıkardı." diye konuştu.
'S-400'LERE KARŞI ÇIKIŞIN ÜZERİNDE DURULMASI GEREKLİ'
Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı savunma silahı olan S- 400'lere karşı çıkmasının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çeken Akçay, "Bizim savunmamızın güçlü olmasını istemeyenler var." dedi.
Akçay, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi ile komşularıyla iyi geçinmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
YEREL SEÇİMLER
Türkiye'nin dünyada en güvenli seçim yapan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Akçay, 31 Mart'ta İstanbul seçimlerine gölge düştüğünü ileri sürerek, "29 bin oy farkı vardı. Yapılan itirazlarla bu sayı daha aşağıya inmiştir. İlk başta 39 ilçenin sandıkları sayılsaydı, çok farklı sonuçlar çıkacaktı. Gerek MHP gerek AK Parti tarafından olağanüstü itirazımız oldu. YSK önümüzdeki günlerde kararını verecektir. Bekleyip göreceğiz. Buna da dikkatle sabırla takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erkan Akçay, gündemde olan askerlik düzenlemesinin çok faydalı olacağına inandıklarını ve MHP olarak destek vereceklerini sözlerine ekledi. Akçay, yeni askerlik kanunuyla tek tip askerlik sisteminin getirildiğini söyledi.
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