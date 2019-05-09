Fatih Terim, TFF'den kazandığı 5.2 milyon TL'lik tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı

© AFP 2019 / Gent SHKULLAKU Tazminatını isteyen Fatih Terim, TFF'yi mahkemeye verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını nakit olarak dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Odatv'nin haberine göre, Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tarihinde yapılan en büyük bağışın gerçekleştiğini belirterek, paranın tamamının nakit olarak kurumun banka hesabına aktarıldığını söyledi.

Türk Milli Takımı teknik direktörüyken görevine son verilen Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine açtığı tazminat davasında Yargıtay 5 milyon 180 bin TL’lik miktarı makul bularak onamıştı.