Perinçek Rus basınına konuştu: Kırım’ın Rusya’ya katılımını tanımanın tam zamanı

© AA / Ali Atmaca Perinçek: Akıllı milliyetçilik bize Rusya ve Çin’le dostluğu öneriyor

Rusya’nın Komsomolskaya Pravda gazetesi, 13 Mayıs'ta Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Kırım ve Türk-Rus ilişkileri hakkında gerçekleştirilen röportajda Perinçek, "Kırım Tatarlarının Rusya Federasyonu içerisinde kalmaları kendi özgürlükleri açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Perinçek'le gerçekleştirilen röportaj şu şekilde:

- Sayın Perinçek, Batı ve Ukrayna medyası Kırım Tatarlarının baskıya uğradığını anlatmaya devam ediyor.

Doğu Perinçek: ABD Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı ve böylece kendi kontrolü altında olmasını istiyordu. Rusya, Kırım’ı ABD’nin kontrolüne vermediği için suçlamalara maruz kalıyor. Rusya’nın Kırım halkları üzerinde herhangi bir baskısı söz konusu değil. Tam tersine Kırım Tatarlarının Rusya Federasyonu içerisinde kalmaları kendi özgürlükleri açısından önemlidir.

- Açıklayabilir misiniz?

Perinçek: Rusya, farklı halkları bir arada yaşatma tecrübesi olan büyük bir ülkedir. Sizde çok sayıda Tatar (Kırımlıların yanı sıra bir de Kazanlılar var) yaşıyor. Kırım Tatarları açısından Rusya içerisinde bulunmak, Ukrayna’da bulunmaktan daha güvenli. Zira Ukrayna ABD’nin kontrolü altında bulunan küçük bir ülke. Washington’a bağımlı olan ülkeler ise baskı, insan hakları ihlali ve eşitsizlik uyguluyor. Bu yüzden Kırımlı ve diğer Tatarların özgür Rusya vatandaşları olması daha iyi.

- Kırım’ın bağlanmasının üzerinden 5 yıl geçti. Sizce Türkiye’nin Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak kabul etmesinin zamanı gelmedi mi?

Perinçek: Elbette geldi. Çünkü bölgemizdeki ve dünyadaki sorunların çözümü açısından zaman çok dar. Rusya ve Türkiye arasındaki ittifak stratejik değerdedir. Bu açıdan Kırım’ın ABD kontrolüne geçmemesi Türkiye için son derece önemli. Bu yüzden Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımayı geciktirmek Ankara’ya pahalıya mâl olur. Tam zamanı olduğunu düşünüyorum.

© AA / Perinçek: ABD ile Ukrayna Kerç provokasyonunu 16 Kasım'da planladı, hedefte Rusya, Türkiye, tüm Avrasya var anlaşmış olabilirler mi?

Perinçek: Zelenski ve Erdoğan arasında bir görüşme olsaydı bu resmî bir buluşma olurdu. Gizli olmazdı. Şu anda kamuoyuna böyle bir buluşmadan bahsedilmedi. Erdoğan ise Rusya-Türkiye ilişkilerine ve geleceğine zarar verecek anlaşmalar yapamaz. Türkiye, büyük gelenekleri olan büyük bir devlettir. Bu ülkenin liderlerinin halktan gizli olarak bazı anlaşmalar yapma ve bir takım maceralara atılma şansı yoktur.