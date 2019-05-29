MİT ve Emniyet’ten Avrupa’nın en büyük göçmen çetesine darbe: Elebaşı yakalandı

İstanbul Polisi ve MİT’in yaptığı çalışmayla 'Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçılığı çetesi' olduğu belirtilen Kuzey Iraklı Akbar Omar Tawfeeq yönetimindeki çete çökertildi.

İstanbul Polisi ve MİT’in yaptığı çalışmayla Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi. Kuzey Iraklı Akbar Omar Tawfeeq’in elebaşılığını yaptığı çetenin PKK ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Çalışma sürecinde 569 göçmen yakalanırken, 6 araç ve tekneye de el konuldu. Ataköy'de lüks bir rezidansta yakalanan Tawfeeq ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı. Avrupa ülkelerinin de aradığı şebeke elebaşının lüks içince yaşadığı ve kendisine harem kurduğu öğrenildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Avrupa'da bir çok yayında hakkında makaleler yazılan göçmen kaçakçısı Akbay Omar Tawfeeq'in Türkiye üzerlerinden Avrupa'ya kaçak göçmen götürdüğünün belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan özel ekip, şebekenin ortaya çıkarılması için günlerce çalıştı.

AVRUPALI YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ

MİT ve Polisin koordineli çalışmasında şebekenin özellikle, Afganistan ve Kuzey Irak'tan gelen göçmenleri yüksek ücretler alarak Avrupa'ya götürdüğü anlaşıldı. Şebekenin Yunanistan'dan temin ettiği göçmenleri de İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine transfer ettiği ortaya çıkarıldı. Emniyet birimleri şebekenin tüm yapısını çözmek için İtalya, İngiltere ve Ukraynalı yetkililerle de zaman zaman görüşme yaptı.

'HAVAL' ADIYLA BİLİNİYOR

Araştırmada örgütün çalışma sistemi ve bugüne kadar çökertilememesinin sebebi de ortaya çıktı. Çetenin, taşeron kullanarak alt taşeronlar bulduğu ve aradaki farklı gruplar sebebiyle kendisini gizlediği anlaşıldı. Şebeke elebaşının Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerin göçmen baronlarıyla irtibatlı olduğu, İtalya ve Polonya'da 'Haval' adıyla bilindiği belirtildi.

AZ KULLANILAN LEHÇE İLE KONUŞTULAR

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Araştırmalar, Kuzey Iraklı elebaşı Tawfeeq'in kendi tanıdığı kişilerle hiyararşik bir yapı oluşturduğunu da ortaya koydu. Ayrıca şebekenin Kürtçe'nin Kuzey Irak'ta çok az bilinen bir lehçesiyle konuştukları belirtildi. Bu sayede teknik takiplerden kurtulmayı amaçladıkları öğrenildi.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Çalışmalarda şebekenin göçmenler için 3 bin ila 5 bin euro arasında para aldığı, yıllık haksız gelirin ise 2 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Avrupalı yetkililerin en çok aradığı şebeke elebaşı Tawfeeq'in Amerika'ya göçmen kaçakçılığı yapmak için de hazırlık yaptığı öne sürüldü.

PKK BAĞLANTISI

Şebekenin PKK-YPG'nin Kuzey Irak ve Suriye yapılanmasıyla koordineli olduğu anlaşıldı. Kaçakçıların bazı örgüt üyelerini Yunanistan ve İtalya'ya kaçırdıkları da yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

TEKNE DURDURULDU

Çalışmaların ardından şebekeye yönelik olarak düzenlenen birinci dalga operasyon Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle 25 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yurt dışına kaçmaya çalışan bir tekneye el koyduğu da öğrenildi.

25 ŞÜPHELİ 569 GÖÇMEN

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İstanbul, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Didim'de yapılan operasyonlarda şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Son bir yılda şebekeye yönelik çalışmada 569 göçmen yakalandı. Ayrıca 7 tekne, 6 araç ve onbinlerce dolar para ele geçirildi.

LÜKS YAŞAM

Şebeke elebaşı Tawfeeq, Ataköy'de lüks bir rezidansta yakalandı. Şüphelinin göçmenlerden elde ettikleri paraları gece hayatında harcadığı ve lüks içerisinde yaşadığı belirtildi. Şüphelinin evinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke elebaşının hemen her gün evine 6 eskort çağırdığı öne sürüldü. Evini hareme çevirdiği belirtilen şüphelinin 20 yıldır yakalanmadığı dile getirildi.