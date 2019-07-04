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17:04 04 Temmuz 2019
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    eroin, uyuşturucu, esrar

    Türkiye ele geçirilen uyuşturucuda Avrupa'da ilk sırada

    © AA /
    Türkiye
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    BM Dünya Uyuşturucu Raporu ile Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin raporuna göre, Türkiye'de 2017'de 28 AB ülkesi ve Norveç'ten daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.

    Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Uyuşturucu Raporu ile Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 2019 raporuna göre, Türkiye'de 2017 yılında 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Norveç'ten daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.

    Uyuşturucu madde
    © Fotoğraf : Emniyet Müdürlüğü
    AB uyuşturucu raporu: Türkiye’de ölümler artıyor
    AA'nın aktardığı habere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında İçişleri ve Ticaret bakanlıklarının narkotik birimleri, son 3 yıldaki narkotik operasyonlarında rekora imza attı.

    Ege Denizi'nde 2017'de uluslararası sulardaki Şehit Alp-Er Operasyonu'nda bir gemide 1 ton 71 kilo eroin bulunmasıyla başlayan sürecin devamında sadece Van narkotik birimlerince 6 tona yakın eroin ele geçirildi.

    Operasyonlarda ele geçirilen 17 tondan fazla eroin, tüm Avrupa ülkelerinde ele geçirilen miktarın üzerine çıktı.

    DÜNYADA ELE GEÇİRİLEN EROİNİN YÜZDE 17'Sİ

    Bu miktarın, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2017'de dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 17.2'sini, Avrupa'da ele geçirilen eroinin de yüzde 73'ünü oluşturduğu kayıtlara geçti.

    © AA /
    İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
    Avrupa'da üretilmesine rağmen ele geçirilen ecstasy miktarında da Türkiye, 8 milyon 606 bin adede ulaşarak tüm AB ülkelerinde ele geçirilen toplam miktarın üzerinde bir rakama imza attı.

    Yine Avrupa'da üretilen amfetamin türevi uyarıcılarda da Türkiye'nin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı, tüm Avrupa Birliği ülkelerindekinin toplamından daha yüksek miktara ulaştı.

    Erzincan'da 2018'de, Erzurum'da da bu yıl ele geçirilen yüksek eroin miktarı dikkate alındığında Türkiye'nin gelecekte de ele geçirilen uyuşturucuda ilk sırada yer alması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Erzurum, Erzincan, ecstasy, Ege Denizi, Norveç, BM, Uyuşturucu, Avrupa, Türkiye
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