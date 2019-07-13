Rusya ile Türkiye üniversiteleri arasında 21 işbirliği anlaşması imzalandı

Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında düzenlenen rektörler forumunda iki ülkenin üniversiteleri arasında 21 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı ve Forum Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, “Son zamanlarda Türkiye’de Rusçaya olan ilgi artıyor. İki ülkenin üniversiteleri arasında imzalanan anlaşmalar; yeni eğitim programlarının geliştirilmesi, deneyim paylaşımının arttırılması ve öğrenci staj programlarının gerçekleştirilmesi amaçlı” ifadelerini kullandı.

Mitrofanova’ya göre, Rusya’da öğrenim görmek isteyen Türkiye vatandaşları da her geçen gün artıyor.

RTTF Bilim ve Eğitim Komitesi Eş Başkanı İrina Şevçenko da foruma gösterilen ilginin, ‘üniversitelerin eğitim ihracatına olan büyük ilgisinin göstergesi’ olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de, ortak çalışmalar için bir zemin oluşturulması, eğitime yönelik hızla uygulanabilir basit çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Forumda iki ülkeden 36 üniversitenin rektörü katıldı.