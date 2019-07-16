Çavuşoğlu'ndan AB yaptırımlarına yanıt: Ciddiye almaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''S-400 sistemi NATO sistemlerine bir tehdit oluşturmuyor. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Bitmiş bir anlaşma'' dedi. Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin, "Çok da ciddiye almaya gerek yok" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Üsküp'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle aldığı yaptırım kararı için "Çok da ciddiye almaya gerek yok" dedi.

Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sondaj çalışmalarını artıracağını belirten Çavuşoğlu, "Eğer Türkiye'ye yönelik böyle karalar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız, Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz" diye konuştu.

'RUM KESİMİNİ TATMİN ETMEK İÇİN KIYTIRIKTAN KARARLAR ALMAK DURUMUNDA KALDILAR'

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) kesintilerini zaten daha önce yapmışlardı. Bankaya tavsiye vermesi AB'nin başka bir çelişkisi. AB'nin bize ihtiyacı var. Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır. Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz, ne AB’ye ne de başka ülkeye" ifadesini kullandı.

'S-400 SİSTEMİ NATO SİSTEMLERİNE TEHDİT OLUŞTURMUYOR'

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Aldığımız S-400 sistemi NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma. Artık teslim süreci de başlamıştır."