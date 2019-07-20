Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Söz konusu toprak ve vatan olunca biz hiçbir şeyi düşünmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki sürece ilişkin"Bugün sonraki süreçte görüyoruz ki çok daha farklı oyalama taktikleriyle karşı karşıyayız. Türkiye ve KKTC olarak son derece kararlıyız. Bu tür oyalamalar bizi hiçbir yere götüremez. Söz konusu toprak ve vatan olunca biz hiçbir şeyi düşünmeyiz. dedi.

'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Oktay, Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapısında karşılandı. Akıncı ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın yıllardır sorunları çözme odaklı olumlu yaklaşımlarına rağmen hala sorunların çözülemediğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Fazla sabrımızın kalmadığını bu vesileyle bir kez daha tüm dünyaya, paydaşlara iletmek istiyorum. Oyalamalarla vakit geçiremeyiz. Çözüme varız dedik ve gereğini de yaptık. Annan Planı süreci de buna dahil. Bugün hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesinden sonraki süreçte görüyoruz ki çok daha farklı oyalama taktikleriyle karşı karşıyayız. Türkiye ve KKTC olarak son derece kararlıyız. Bu tür oyalamalar bizi hiçbir yere götüremez".

Oktay, Ada’da çözüm için görüşmelere Crans-Montana'da kalınan yerden devam edilmesi gibi bir beklentinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesi ve işletilmesine ilişkin Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından önerilen ortak komite teklifinin de pozitif bir karşılık bulmadığını anımsatan Oktay, "Bunlar son derece ciddi fırsatlardır. Rum kesimi ve ilgili tarafların bu fırsatları ciddiyetle değerlendirmesi gerekir. Bu fırsatlar her zaman masada olmayabilir. Biz KKTC ile olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs halkının ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumakta son derece kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Siyasi çözümlere açığız ama oyalamalara açık değiliz" değerlendirmesinde bulundu.