Türk kaynak: Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon 11 Ağustos’tan sonra başlayabilir

Kaynağın bu açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde bulunan bölgeye operasyon düzenleneceği yönündeki yeni demeçlerini izliyor.
Erdoğan Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var."
Türk liderin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu yeniden gündeme taşımış olmasına ilişkin ABD’den “Endişeliyiz” yorumu gelirken, Rusya’dansa resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)