Çelik: Türkiye Suriye'de mazlumlara şemsiye olacak bir güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir

- Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı.
- (Suriye) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.
- (Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.
- (Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.
- Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.
- Kaz Dağları konusunda hükümetimiz gerekli hassasiyete sahiptir. İşlem bittikten sonra ağaçlar geri dikilecek.
- Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.
- (Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.
- Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek.
- Uygur Türkleri ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Biz 'Tek Çin' politikasını destekleyen bir ülke olarak Çin yönetimiyle bu konuları görüşüyoruz.
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