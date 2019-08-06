Çelik: Türkiye Suriye'de mazlumlara şemsiye olacak bir güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında "Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı.

- (Suriye) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.

- (Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.

- (Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.

- Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.

- Kaz Dağları konusunda hükümetimiz gerekli hassasiyete sahiptir. İşlem bittikten sonra ağaçlar geri dikilecek.

- Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.

- (Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.

- Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek.

- Uygur Türkleri ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Biz 'Tek Çin' politikasını destekleyen bir ülke olarak Çin yönetimiyle bu konuları görüşüyoruz.