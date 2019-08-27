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13:08 27 Ağustos 2019
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    İstanbul Valiliği

    İstanbul Valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi.

    © DHA /
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    İstanbul Valiliği, 'Düzensiz Göç, Kayıtsız Suriyeliler, Kayıt Dışı İstihdam' ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğine dikkat çekilirken, 12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin bakanlık tarafından belirlenen Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiği açıklandı.

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve işyeri tabela denetimleri devam etmektedir.

    Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz – 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında;

    a) Düzensiz göçle gelen 16.423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

    b) İlimizde kayıtsız 4.500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

    c) Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir.

    Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Başka illere kayıtlı Suriyelilerden;

    2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri,
    Aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri,
    Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar,
    İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri,
    Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler,
    Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır.

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    © AP Photo / Mucahid Yapici
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    d) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için REHBERLİK faaliyetlerine devam etmektedir.

    Bu dönemde 24.344 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır.

    e) İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12.224 işyerine rehberlik hizmeti verilmiştir.

    Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. 1.681 işyeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

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    Etiketler:
    Geri Gönderme Merkezi, Açıklama, Kaçak göçmen, Göçmen, İstanbul Valiliği
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