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01:17 10 Eylül 2019
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    boşanma davası

    Mahkemeden emsal teşkil eden nafaka kararı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Bursa 7. Aile Mahkemesi milyonları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. 10 yıl önce boşandığı eski eşine ödediği aylık 1000 TL yoksulluk nafakasının kalkması için mahkemeye başvuran H.Ç.’yi mahkeme haklı buldu.

    Evlilik
    © AA / Arşiv
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    Odatv'den Rabia Deniz'in haberine göre, 10 yıl önce boşandığı eski eşinin ABD'de lüks bir hayat yaşadığını, birlikteliklerinden olan çocuklarının ise kendi velayetinde olduğunu belirten H.Ç., aylık 1000 TL yoksulluk nafaka şartının kalkması için mahkemeye başvurdu.

    Bursa 7. Aile Mahkemesi, davalı yararına hükmedilen aylık 1000 TL yoksulluk nafakasını kaldırırken, mahkeme harcı, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına karar verdi. Davalı B.G. istinaf mahkemesine başvururken, İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun buldu.

    'YURTDIŞINDA TATİL YAPIYOR, LÜKS ARABASI VAR'

    H.Ç. ve B.G. Bursa 3. Aile Mahkemesi kararıyla 2009 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma ile birlikte B.G.’ye aylık 1000 TL yoksulluk nafakası ödenmesi hükmedildi. H.Ç., 2016 yılında eski eşinin uzun yıllardır ABD'de yaşadığını, lüks bir hayat sürdüğünü, yılda 2-3 kez yurtdışında tatil yaptığını, lüks araç kullandığını, banka hesaplarında parası olduğunu, kendisinin ise yeni evlilik yaptığını, eski eşinden olan müşterek çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu, bu gerekçelerle yoksulluk nafakası şartlarının kalktığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu.

    Baba H.Ç., çocuklarının velayetinin boşandığı günden bu yana kendisinde olduğunu, eski eşinin çocukla ilgilenmediği gibi kendisiyle hiç görüşmediğini, çocuğun maddi manevi tüm ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını, özel okul, özel ders, spor ve yan branş ücretleri, tatil, barınma, giyinme ve yeme gibi tüm ihtiyaçların kendisi tarafından eksiksiz karşılandığını belirtti. Yoksulluk nafakasının kaldırılması, aksi halde nafakanın aylık 100 TL’ye indirilmesini talep eden H.Ç.’yi mahkeme haklı buldu.

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    © Fotoğraf : Pixabay
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    'KADINLARIN İSTİHDAMI VE ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ'

    Davacı avukatı Müge Yıldız Yaşar, mevcut şartların yanında, 'kadınların istihdamı ve üretimini artırmak, erkek üzerine yüklenen yüklerin azaltılmasını sağlamak amacıyla nafakanın süreli olması' gerekçesiyle sunulan kanun teklifi ve Yargıtay 2. Hukuk dairesinin yeni açıklamalarını dayanak gösterdi.

    Davalı eşin 10 yıl önce belirlenen yoksulluk nafakasına ihtiyacı bulunmadığı, kanunda bulunan yoksulluk nafakası şartlarına uymadığı, verilen kararın örf, adet ve Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu’nun tüm hükümlerine uyduğu, bununla birlikte toplum içinde kadınların istihdamı ve üretimini artırmak adına da uygulanması gerektiği belirtildi. Mahkeme; davalı kadının yılın belirli zamanlarında ABD'de yaşadığı, maddi olarak ailesinin yüksek bir desteğini aldığı, davalının yaşı ve eğitim durumu dikkate alındığında çalışmayarak sadece yoksulluk nafakasına bağlı kalmasının hakkaniyete uygun düşmediği ve iyi niyetli davranmadığı gerekçesiyle yoksulluk nafakasının kaldırılmasına hükmetti.

    Etiketler:
    Nafaka, emsal karar, Boşanma davası, Mahkeme, Bursa
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