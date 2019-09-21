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15:03 21 Eylül 2019
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    Erdoğan, 75. BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidişi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlerken

    Erdoğan New York'a gitti: Patriot masadan kalkmış bir konu değil, ABD'ye 'şartlar yerine gelirse alırız' dedik

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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidişi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

    * BM 75. Genel Kurul Başkanlığı için tecrübeli diplomatlarımızdan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim.

    * BM Genel Kurulu'nda bu yıl görüşmeler yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temasıyla icra edilecek. Gündemde iklim, sürdürülebilir kalkınma ve sağlık konuları ağırlıklı olarak yer tutuyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenen  iklim eylemi zirvesiyle sürdürülebilir kalkınma amaçları zirvesi liderleri diyaloğuna da iştirak edeceğim. Türkiye'nin Kenya ve Birleşmiş Milletler habitatla eş başkanlığını yaptığı altyapı şehirler ve yerel iklim eylemi çalışma grubunun geliştirdiği projeleri tanıtacağız.

    * New York'ta ayrıca Türkiye, Malezya, Pakistan 3'lü zirvesini tertipleyeceğiz. Pakistan Başbakanı kardeşim İmran Khan ile beraber nefret söylemiyle mücadele konulu üst düzey bir etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Görüşmelerin ilk  gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kuruluna hitap edeceğim. Hitabımda BM gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz. Türkiye'nin çok taraflılığa olan güçlü desteğini özellikle vurgulayacağım.

    * New York'ta ABD'deki Türk Amerikan soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileri ve New York civarında yaşayan Musevi vatandaşlarıyla da bir araya geleceğim. Ayrıca geçen yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in fotoğraflarını dünyaya taşıdığımız dünya başkentlerinde Ara Güler sergisi başlıklı projeyi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütüyoruz. Kyoto, Londra ve Paris'in ardından sergiyi şimdi de New Yorkluların beğenisine sunacağız. Bunun yanında Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle ikili ve toplu olarak toplantılarımız olacak. Türk Amerikan  İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansını, ziyaretimiz çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

    SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

    (Pentagon yetkilisinin DSG'ye destek vermeyi sürdürmesi ve ABD'ye Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için 2 hafta süre vermesiyle ilgili)

    * Sınır boylarında hazırlıklarımızı tamamladık.

    * ABD ile karşı karşıya gelme arzumuz. yok. Ama ABD'nin davetli olmadığı bir yerde PKK'nin yan kolları olan terör örgütlerine verdiği desteği görmezlikten gelme lüksümüz yok. Bunu Trump'la defaatle paylaştım. On binlerce TIR silah veriyorsunuz. Biz bunları paramızla alamıyoruz. ABD terör örgütlerine ücretsiz veriyor.

    * Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. 

    * Suriye'nin kuzeyinde 20-30 km derinliğindeki bölge terörden arındırılmalı.

    (ABD'den Patriot alımı ve ABD'nin F-35 yaptırımıyla ilgili)

    * Bu, masadan kalkmış bir konu değil. ABD'ye 'şartlar yerine gelirse Patriot alırız' dedik, bu, gündemlerinde.

    (BMGK'de Rusya ve Çin'in İdlib tarasını vetosuyla ilgili)

    * Böyle bir ret bizim aramızdaki görüşmelerde sözkonusu değil. Ankara zirvesinde Putin ve Ruhani ile üçlü açıklama yaptık. Ortak açıklama tamamen ateşkese dayalıydı. Çin'in buna karşı açıklama yapacağını düşünüyorum. ABD ve koalisyonun da buna aykırı beyanda bulunacağını düşünmüyorum.

    (Fox TV muhabirinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarını sorması üzerine)

    * Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, bir kere dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine kurmuş bir siyasidir. Önce Fox TV'nin yayın politikasını değiştirmesi lazım.

    * Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek.

    * Elektronik sigaranın ülkeye girişini yasaklamak, yüksek vergiler koymak suretiyle o işi de halledeceğiz.

    * Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır.

     

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