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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Ruslarla görüşeceğiz, düşüncelerimizi açıkça ortaya koyacağız

    © AA /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kobani olsun, Münbiç olsun buralardan YPG/PKK'lıların çıkarılması konusunu Ruslarla konuşacağız" dedi. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolladığı mektubu da değerlendirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    - (ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmanın nasıl işlediği yönündeki soru üzerine) Bir terör örgütüne güvenmememiz gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da, ABD'nin onlara yönelik talimatına rağmen bu tacizleri ve ihlalleri yapıyorlar, ABD'nin de güvenmemesi gerektiğini bir kere daha gördük. ABD'liler de inşallah görmüşlerdir.

    - Bu vardığımız mutabakatla ABD bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri tamamen, 32 kilometrenin güneyine çekeceğini vadetti. Bu 120 saatin sonunda biz bu bölgeden tüm teröristlerin çekildiğini görmek istiyoruz. Aynı şekilde silahların da alındığını görmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada, bu beş günde 120 saatte mümkün olmayabilir, onların bize saldırmak için burada inşa ettiği tüm mevzilerin yıkılması dahil hepsini görmek istiyoruz. Sadece çekilmesi değil silahların toplanması ve mevzilerin yıkılması da mutabakatın içinde var.

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    AA: ABD’li yetkililer Türk heyetiyle görüşmeleri boyunca YPG ile temastaydı
    - (ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmeler) YPG/PKK'nın bir an önce çıkması konusu gündeme geldi. ABD'liler 'Biz hemen çıkarırız' dediler. O zaman, '48 saat içerisinde çıkarabilir misiniz?', sonra 'Gerçekçi olalım, tamamen çıkması için bu kadar süre.' Tamam dedik, beş gün süre bize de makul geldi. 120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur; burada bir tane dahi YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu arada bu YPG/PKK'lıları farklı kimliklerle bırakmaya çalışırlarsa ki geçtiğimiz dönemlerde anlaşamadığımız sebeplerden bir tanesi buydu. Bu 'YPG değil de SDG', gibi numaralar vardı. Bu yollara tevessül etmemeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    - Diğer taraftan sınırımızın öbür tarafında Kobani olsun, Münbiç olsun buralardan YPG/PKK'lıların çıkarılması konusunu Ruslarla konuşacağız. Tabii bizim şu anda bulunduğumuz yerde rejimin girmesi demek YPG ile beraber girmeleri anlamına gelir. Şu anda YPG ile rejim de iş birliği içinde. Geçmişte de denediler olmadı. Burada olumlu şey, rejimin de BM'ye yaptıkları başvuruda YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmesi.

    - Bizim için hassas olan nedir? Sınırımızın öbür tarafında teröristlerin olmamasıdır. Bu konularda Ruslarla görüşeceğiz. Düşüncelerimizi açıkça ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki Ruslarla geçmişte İdlib'te ve diğer konularda olduğu gibi gelecekte de birlikte çalışma konusunda bir mutabakat sağlarız.

    Hulusi Akar
    © AA /
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    - Barış Pınarı Harekatı'nı Zeytin Dalı Harekatımızdan on kat daha fazla anlattık uluslararası topluma. Daha önce bildirimde bulunmadığımız yerlere de bildirimde bulunduk. Peki neden o zaman tepki azdı da şimdi tepki çok fazla? Çünkü büyük bir oyunu bozduk. Bu gürültünün sebebi budur. Burada bir PKK devleti kurduracaklardı.

    - Bu harekatla bir taşla on kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil. Hem Suriye için hem de bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok stratejik, önemli ve zamanlıca bir harekat oldu.

    - (ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği siyasete ilişkin bir soru üzerine) Bir ülkenin başkanı hakkında çok fazla şey söylemek istemem ama söyledikleri bizi de ilgilendirdiği için o iniş ve çıkışları biz de görüyoruz. Ama sonuçta ABD halkı rahat çözebildiyse, biz de rahat çözeriz. Önce ABD halkının çözmesi lazım. Çünkü tweetlerinin yüzde ikisi, üçü bizimle ilgiliyse yüzde 95'i 97'si ABD ve diğer konularla ilgili.

    Aleksey Puşkov
    © Sputnik / Alexander Natruskin
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    - Cumhurbaşkanımızın da zorlu bir lider olduğunu söylüyor, onun da hakkını teslim ediyor ama iyi dostuz, seviyoruz diyor. Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık insanları nasıl topladığını da merak ediyordu, söylüyordu da. Şimdi görüyoruz, diğer başkanlardan farklı şekilde büyük salonlarda mitingler yapıyor.

    - (Trump'ın mektubu) Bu mektubun uslubu onu bağlar. Kötü söz sahibine aittir. Seviyesi de onu bağlar. Zaten en güzel cevabı ABD halkı verdi. Böyle bir mektubun yeri neresidir? Çöp kutusudur. O çöp kutusunun seviyesine de cumhurbaşkanımız inmez. Hele hele ilavesindeki o terörist başının yalvaran mektubunun yeri çöp kutusudur.

     

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, YPG, ABD, Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Rusya, Mevlüt Çavuşoğlu
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