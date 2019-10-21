MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde havan saldırısında yaralanan ve tedavisi devam eden bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."