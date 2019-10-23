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11:11 23 Ekim 2019
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    Çavuşoğlu: Dünyanın en büyük iki gücü, harekatımızın meşruiyetini kabul etti

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile varılan mutabakatla ilgili olarak "Dünyanın en büyük 2 gücü olan ABD ile Rusya, harekatımızın meşruiyetini kabul etti" açıklamasında bulundu.

    © Sputnik / Сергей Гунеев
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    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında dün Soçi'de imzalanan anlaşma ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle mutabakat sağladı.

    - Oyunu bozduğumuz için dışarıdan tepkiler geldi.

    - Bölgede herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.

    - Münbiç ve Tel Rıfat'taki YPG'liler tamamen çıkarılacak.

    - Amacımız sınır bütünlüğünü güçlendirmek. Bu çalışmalarla terör devletinin kurulması engellendi.

    - Güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. 

    - Önemli olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkarılmasıydı.

    - Rejimle istihbari temas olur, doğrudan temasımız yok.

    - Şam'daki rejimin Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok.

    - Suriyeli göçmenlerin geri dönüş sürecini Rusya ile birlikte yürüteceğiz.

    - Göçmenler konusunda üç Avrupa ülkesi ile bir araya gelme ihtimalimiz var.

    - Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız.

    - Soçi mutabakatı ile birlikte Rusya ile işbirliğimiz taçlandırıldı.

    - 10 kilometre derinlikte ihtiyaç olan yerlerde devriye yapılacak. Devriyelerin zaman sınırı yok, Suriye'de siyasi çözüme ulaşıncaya kadar sürecek.

    - Sahada varsanız masada da varsınız, dengeler değişti. Dengeleri değiştirdik ve haklıyız.

    - Bizimle herkes çalışmak zorunda.

    - YPG kiminle iş tutarsa tutsun gereğini yaparız. Suriye rejimine tamamen güvenemiyoruz. Ruslarla da bunu konuştuk, hatta Putin "Böyle bir şeyi kabul etmeyiz, rejim de müsade etmez, rejim de PKK'yı terör örgütü olarak görüyor" dedi. Önemli olan terör örgütlerinin meşruiyet kazanmaması.

    - DAEŞ'in canlanmasını en çok biz istemeyiz. Bizim bulunduğumuz bölgede ele geçirilen DAEŞ'liler eğer Türk vatandaşıysa hemen getirip hapishaneye koyuyoruz, değilse onlar oradaki hapishanelerde tutuluyor. Bu insanları ülkelerine geri göndermek gerekiyor, bu ülkelerin de bunları yargılaması lazım. IŞİD'e 125'ten fazla ülkeden yabancı savaşçı gelmiş. Biz de yakaladığımız yabancı IŞİD'ci savaşçıları ülkelerine geri gönderdik.

    - DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır.

    - IŞİD'cilerin eşleri ne olacak? Yakalanan IŞİD'ci eşlerini ve çocuklarını rehabilite edebilecek miyiz, topluma kazandırabilecek miyiz?

    - Harekatı durdurduk ama bölgeden çekileceğimiz anlamına gelmez.

    Etiketler:
    ABD, Rusya, Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye
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