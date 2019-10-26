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10:26 26 Ekim 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

    Akar'dan Soçi mutabakatı açıklaması: Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO savunma bakanları toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Soçi mutabakatı gayet normal, planlandığı gibi gidiyor" açıklamasında bulundu.

    Suriye-Türkiye sınırı
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı NATO Karargahı'ndaki, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi.

    NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, genel oturumların yanı sıra aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Yunanistan olmak üzere ikili görüşmeler de gerçekleştirdiğini anlatan Akar, "Kendi tezlerimizi anlattık, onların görüşlerini dinledik, bazı muğlak kalan alanlarını aydınlatmaya çalıştık. Bizim tavrımız çok açık ve net. Bazı muhataplarımızın aklında bazı düşünceler farklı olarak gelişmiş. Bunların düzeltilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Epey mesafe katettiğimizi değerlendiriyorum" diye konuştu.

    Akar, Türkiye'nin sınırlarının bir anlamda NATO'nun da sınırlarını ifade ettiğini belirterek, "Bizim yaptığımız, sadece kendi ülkemizi değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Biz orada teröristleri durdurmazsak, bunun yansıması çok açık ve net şekilde görülür. Bunu önlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Muhataplarına, 17 Ekim'de ABD, 22 Ekim'de ise Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin bilgi verdiğini aktaran Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatlarının, Mehmetçiğin çalışmasıyla Barış Pınarı Harekatı başarıyla başladı ve gelişti." dedi.  

    Akar, başta el yapımı patlayıcılar olmak üzere bölgenin güvenli hale gelmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bir an önce bölge güvenli hale gelsin ki herkes evine, topraklarına güvenle ve gönüllük esasına göre dönebilsin. Bu manada TSK'ya düşen görev tamamlanmış bulunuyor büyük ölçüde. Oradaki teröristler etkisiz hale getirildi. Bir kısmı da bölgeyi terk etti." açıklamasında bulundu.

    'Türkiye NATO'nun merkezinde'

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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    Türkiye'ye yönelik bazı ithamların bulunduğunu, "Türkiye nereye gidiyor?" gibi söylemlerin olduğunu anımsatan Akar, "Türkiye durduğu yerde duyuyor. Biz NATO'nun merkezindeyiz" diye konuştu.

    Akar, Türkiye'nin NATO'yla ilgili çalışmalarını ve sorumluluklarını, gerek operasyonlar gerekse tatbikatlar bağlamında eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

    Türkiye'nin tüm faaliyetlerinde hukuki, insani, ekonomik, manevi ve demografik boyutları ayrıntılı bir şekilde çalıştığına işaret eden Akar, "Herhangi bir şekilde insan haklarının ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamaların yapılması asla söz konusu değil. Burada çok ciddi dezenformasyon var." uyarısında bulundu. 

    İnsan hakları ihlali iddialarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Akar, bunun "ne izi ne de emaresi" bulunduğunu ifade etti.

    Akar, benzer bir dezenformasyon sürecinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı dönemlerinde de yürütüldüğünü anımsatarak, "Bu yalan haberlerin arkasından hiçbir şey çıkmadı. Bu da, bu iddiaların yanlış olduğunun başka bir ispatı." diye konuştu.

    Etnik ve dini kökene göre ayrımcılığın Türkiye'nin tarihinde ve kültüründe olmadığını belirten Akar, "Tek hedefimiz teröristler. Bizim orada herhangi bir etnik, dini ya da mezhepsel grubu hedef almamız söz konusu değil. Bu da bizim değerler sistemimiz bakımından söz konusu olmayan bir husus." açıklamasını yaptı.

    'Gerekli katkıyı göremedik'

    Fırat'ın doğusunda sadece YPG'nin değil, IŞİD'in de tehdit olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Akar, Türkiye'nin 3 bin IŞİD'liyi etkisiz hale getirdiğini ve Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyona da önemli katkılar sağladığını söyledi.

    Akar, "2011'den beri, Suriye'de sıkıntılar başladığından itibaren, biz dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber bu konuda hareket etmeyi önerdik, teklif ettik. Fakat maalesef muhataplarımızdan gerekli girişimleri ve katkıyı göremedik. Biz burada da, aynı şekilde tek başına bir şeyler yapmak peşinde değiliz" diye konuştu.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
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    Türkiye’nin temel amacının, hudutları ve halkının güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Akar, "Ülkemize, halkımıza karşı ciddi terör tehdidi var. DEAŞ'tan, PKK/YPG'den var. Bunların önlenmesini istiyoruz. Bunu tabii ki müttefiklerimizle beraber yapmak istiyoruz. Ama gerekli reaksiyon olmadığı takdirde de bizim beklemeye tahammülümüz yok" vurgusunda bulundu.

    Yaklaşık 1 haftalık bir süreç içinde Türkiye topraklarına binden fazla havan ve roket mermisi düştüğüne, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu sivil halkın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Akar, buna tahammül etmelerinin mümkün olmadığını, Silahlı Kuvvetlerin tedbir alma mecburiyeti bulunduğunu anlattı.

    Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda anlattığı gibi, Türkiye'nin, uluslararası topluma güvenli bölgeyi birlikte kurmayı teklif ettiğini anımsatarak, "İnsanların güvenle ve gönüllülük esasına göre topraklarına, evlerine dönmelerini sağlayalım. Bir taraftan güvenlik sağlayalım, bir taraftan da onların refahını sağlayalım." çağrısını yaptı.

    'Diğer ülkeler ne yapıyorsa biz fazlasını yaparız'

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akar, "YPG ile PKK'nın aynı olduğu konusunda yabancı devletler mi ikna olmak istemiyor?" sorusu üzerine, "PKK/YPG meselesi çok açık. Teröristler, Irak'ın kuzeyinde PKK adı altında yer alıyor, aynı kişi Suriye'ye geçtiği zaman YPG oluyor. Dünya kamuoyunu bir şekilde manipüle etmek için bu oyunları oynuyorlar. Mantıklı bakıldığında olay ortada. Avrupalılardan, ABD'lilerden PKK'nın YPG olduğunu söyleyen yüzlerce kişi var" diye konuştu.

    YPG komutanı Mazlum Kobani'nin ABD tarafından davet edildiği belirtilerek, bu konudaki rahatsızlıkların ABD'li makamlara iletilip iletilmediği sorulan Akar, "Bunlar başından beri söyleniyor, en üst düzeyde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından söylendi" ifadesini kullandı.

    Milli Savunma Bakanlığı
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    Güvenli Bölge'nin dışındaki alanlarda IŞİD'lilerin olduğu hapishaneler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

    "Operasyon sırasında ve öncesinde ABD'li müttefiklerimizden aldığımız bilgi, 14 hapishanede takriben 2 bin DEAŞ'lı olduğu söylendi. Bunu telefonda da Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Biz dedik, tamam bunlarla ilgili yapmamız gereken ne varsa her türlü mücadeleyi yaparız. Eğer alanda varsa onunla da mücadele ederiz, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptığımız gibi. DEAŞ ile mücadelede hiçbir tahdit yok. Diğer ülkeler ne yapıyorsa biz fazlasını yaparız dedik. Operasyon başladı, bizim bölgemizde bir tek hapishane vardı, Tel Abyad'da. Bir an önce oraya giderek oranın kontrol altına alınmasına yönelik emir verdik. Arkadaşlarımız oraya gittiğinde hapishane boştu, boşaltılmıştı. Bunlar ABD'lilerin beraber çalıştıkları, 'DEAŞ ile mücadelede beraberiz' dedikleri YPG'liler. Bu YPG'lilerin yaptığını bir başkası yapsaydı, hapishaneyi boşaltsa, oradakileri kaçırsaydı durum ne olurdu? Düşünün."

    Türkiye'nin, IŞİD ile mücadelesine dikkati çeken, 3 bin civarında IŞİD'liyi etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Akar, "Şu anda da gerektiğinde bunlarla mücadeleye hazır olduğumuzu her zaman beyan ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Soçi, Soçi zirvesi, Soçi Mutabakatı, Barış Pınarı Harekatı, açıklama, Suriye, NATO, Türkiye
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