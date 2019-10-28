Musa Eroğlu: Amerika, Fransa ve İngiltere'nin bize demokrasi öğretmesi kanıma dokunuyor, onlar önce kendilerine baksın

'Siyaset üstü bir tavrı benimsediğini ve siyasetten beslenmediğini' söyleyen Eroğlu, "Bu topraklardan Mevlana, Dadaloğlu, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli geçmiş. Böyle değerlerin olduğu bu topraklarda sevgi içinde yaşamaktır bize en çok yakışan" ifadelerini kullandı.
Bestelerinin siyasi partiler tarafından kullanılmasını istemediğini de vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:
"Siyasi partilerin bestelerimi kullanmasını istemiyorum. Siyaset üstü duruşum var benim. Buna hep dikkat ediyorum. Zamanında çok büyük paralar da teklif edildi ama kabul etmemiştim. Bestelerimi halk için yapıyorum. Her kesimden dinleyicim var benim. Konserlerimde görüyorum bunu. Bugüne kadar para için ne kimsenin elini sıktım, ne de eğildim. Doğru durmak lazım hayatta. Zaten halk da kimin ne olduğunu görüyor. Ona göre de sanatçıyı konumlandırıyor. Benim bulunduğum noktayı da her sanatçı yakalayamaz."
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