Müjdat Gezen: Ispanak zehirlenmesi değil, tansiyonu düşmüş

Türkiye, pazar gününden beri ıspanakların arasına karışan yabancı otların neden olduğu zehirlenmeleri konuşurken, dün Gazeteci Uğur Dündar, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nun oyuncularından birisinin de ıspanak yediği için rahatsızlandığını yazdı. Dündar, Müjdat Gezen’in Yılmaz Özdil’in kitabından uyarladığı 'M. Kemal' oyunun İzmir gösterisinin bu nedenle iptal edildiğini iddia etti.

FLAŞ!

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri,yarın İzmir-Karşıyaka'da,7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı.

Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 5, 2019

​Independent Türkçe’nin haberine göre, Müjdat Gezen ise olayın ıspanakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Gezen, “Ispanak falan değil. Aniden tansiyonu düşmüş. Ben de şimdi hastaneden geliyorum” dedi.

Hastalanan oyuncunun adını vermeyen Gezen, “Bir oyuncumuz rahatsızlandı. Oyunu iptal ettik. Ispanakla alakası yok” diye konuştu.