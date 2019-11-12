İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ından Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'a ilişkin yapılan açıklamada "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da dün ölü bulunan Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.

Mesurier'in ölü bulunmasının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamda soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ve şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakil edildiği ifade edildi.

Açıklamada kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için işlemlerin Adli Tıp Kurumu'nda devam ettiği, olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve incelenmesi çalışmalarının da yapıldığı belirtildi.

© Fotoğraf : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama

Dün İstanbul Beyoğlu'ndaki evinin yakınlarında ölü bulunan 48 yaşındaki Le Mesurier, eski MI6 görevlisiydi.