'Beyaz Miğferler'in kurucusu İstanbul'da ölü bulundu' iddiası

Eski MI6 görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier’in bu sabah saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki evinin yakınlarında ölü bulunduğunu belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan Le Mesurier’in komşusu bir diplomat, ölümle ilgili koşulların netleşmediğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları ise Sözcü gazetesinin internet sitesine verdiği bilgide ilk bulguların intihara işaret ettiğini söyledi.

James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyaz Miğferler örgütünün kurucusu olarak biliniyor.

#BREAKING: The founder of the white Helmets @SyriaCivilDef, James Gustaf Edward Le Mesurıer, was killed in his house in İstanbul - @gazetesozcu pic.twitter.com/4dsNfqh52G — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 11, 2019

Le Mesurier’e ‘Suriye’deki sivil savunma hizmetleri ve Suriyeli sivillerin korunmasına yaptığı katkılar nedeniyle’ 2016 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

Beyaz Baretliler, Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunuyor. Ancak grup Rusya, İran ve Suriye tarafından dezenformasyonla suçlanıyor.