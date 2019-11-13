Soylu: DAEŞ'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladık

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- DAEŞ'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladık. Sorgusu devam ediyor.
- Önümüzdeki günlerde çok önemli operasyonlar göreceğiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düzenlenen güvenlik korucuları seminerinde yaptığı açıklamalarda "DAEŞ'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladık" dedi.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- DAEŞ'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladık. Sorgusu devam ediyor.
- Önümüzdeki günlerde çok önemli operasyonlar göreceğiz.
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