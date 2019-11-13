Amerika'nın Sesi muhabiri Sümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binen gazeteciler ne kadar ödüyorlar?

Türkyie Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere ABD'ye yaptığı ziyaret sürerken, Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla seyahat eden gazetecilerin bilet ücretlerini sordu.

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili yorumda bulundu.

Amerikan başkanlarının uçağına binen gazetecilerin, her seyahat için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar ödedikleri bilgisini veren Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla seyahat eden basın mensupları ne kadar ödediğini sordu.

Sümer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan başkanlarının uçağı Air Force One’a binen gazeteciler, bir first class bilet ücreti ödüyorlar yani her seyahat için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla seyahat eden basın mensupları ne kadar ödüyorlar acaba?"

Amerikan başkanlarının uçağı Air Force One’a binen gazeteciler, bir first class bilet ücreti ödüyorlar yani her seyahat için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla seyahat eden basın mensupları ne kadar ödüyorlar acaba? — mehmet sumer (@mehmetsumer_) November 12, 2019

Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak 'TC-TRK' ile dün Washington'a gitmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi bugün TSİ 20.13'te başlamıştı. 1 saat 15 dakika süren Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer almıştı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulunmuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurgulamıştı.