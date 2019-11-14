Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimi için 'delikanlı' birilerini arıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ellerinde çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör olduğunu ifade ederek, "Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'delikanlı' birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, elektrikli traktörle ilgili John Deere'in Türkiye'den 10-15 sene geride olduğunu söyledi.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen gün John Deere’ın CEO’sunun bir röportajını gördüm, inanın, traktörle ilgili bizden on-on beş sene gerideler en az, inanın. Böyle bir şey olma ihtimalini ben dahi düşünmüyordum ama adam diyor ki: ‘Ben bunu ancak kırk beş dakika çalıştırırım.’ TAGEM denemelerini yapıyor, yedi saat diyorlar ama bakın, beş saat çalışsın; tarlayı sökerek giden ve elektrikle çalışan bir traktörümüz var. Bu, her şekilde sizin, benim, başkasının başarısı değil; bu, Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye birçok konuda, trene ilk atlama lüksüne sahip olmadı ama Türkiye bu konuda trene ilk atlama lüksüne sahip olabilir. Çalışan, tamamen testleri bitirilmiş, prototipi yapılmış bir traktör elimizde var. Bugün itibarıyla biz bu işin seri üretimi için de hakikaten Cumhurbaşkanımızın deyimiyle delikanlı birilerini arıyoruz çünkü mevcut traktör üreticileri de mevcudu yapmaya alıştıkları için bu işe de pek yanaşmıyorlar ama inşallah bu konuda birilerini de cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız ama bu prototipi yapan firmaya da ‘20 -30 tane kadar biz alabilir miyiz?’ diye TİGEM bir ihale yapacak, bir ihale de planlıyoruz orada. ‘İçten patlamalı motorlu aynı büyüklükteki traktörün paralarına biz bunları nasıl alabiliriz?’ diye planını yapıyoruz. Yani ötekinden daha ucuz değil ama yakıt parası ödemiyorsunuz. Bu, hem Türkiye için hem de gelecek için, ihracat imkânları için son derece önemli bir şey. Yani burada, Allah yardım etti. ‘Bu konuları Sayın Bakan, çok mu biliyorsun?’ Doğru bir adamı tanıyordum, yaptırdım diyebilirim."

CHP'li Yavuzyılmaz: Uzel Makine battı biliyorsunuz değil mi?

Bu sözler üzerine CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Uzel Makine battı, biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en büyük 10’uncu traktör üreticisi Türkiye’de battı” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Elektrikli traktörü konuşalım, şu dijitalleşmeyi konuşalım mümkün mertebe” diye konuştu.

CHP’li Yavuzyılmaz’ın "’Cengaver arıyoruz’ diyorsunuz ya, onun için söyledim” derken Pakdemirli sözlerini “Dijitalleşme ve bilgi, bu işlerin hepsi çok önemli. Yani bizim, bir defa, planlamaya dair bir şeyler yapıyor olmamız lazım. İşte Tarım Şurası’nda bunları konuşuyor olacağız, planlamayı konuşuyor olacağız, bundan sonra lojistik zinciri konuşuyor olacağız, ölçeği konuşuyor olacağız, birlikleri ve kooperatifleri konuşuyor olacağız” diye sürdürdü.

CHP: Meclis lokantasında ıspanak yok

Komisyondaki görüşmelerde özellikle muhalefet milletvekilleri ıspanak zehirlenmelerini de gündeme getirdi. CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Mecliste Meclis lokantasında ıspanak yok” derken CHP’li Emine Gülizar Emecan, “Son ıspanak zehirlenmesini hatırlatmak istiyorum ben açıkçası. Bunun gibi, sebze ve meyvelerde denetimlerin olmadığı takdirde bu tür vakalarla karşılaşma olasılığımızın çok yükseleceği ortada” diye konuştu.

CHP’li Ömer Fethi Gürer ise, “Sağlık için mutlaka yememiz önerilen ıspanak dahi denetimsiz ve kontrolsüzlükten 200’ü aşkın yurttaşımızı zehirledi” diyerek gıda denetimin önemini vurguladı.

HDP: Gıda güvenliği hayati bir konu

HDP’li Garo Paylan da, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Gıda güvenliği hayati bir konu. Ispanak meselesini gördünüz, nardan bir çocuğumuz hayatını kaybetti, pek çok vatandaşımız zehirlendi. Sayın Bakan, büyük bir kısır döngü altındayız. Bakın, marketlere gidin, şöyle bir durum var: En parlak olan sanki en güzeliymiş gibi bakılıyor. Elmaların en parlağı en pahalıya satılıyor. Portakal da öyle, mandalina da öyle. Onların nasıl parlak hâline geldiğini, hangi kimyasallar katılarak o hâle geldiğini sizler bilmeniz lazım” diye konuştu.

'Ispanak üreticileri zor durumda'

Milletvekilleri aynı zamanda ıspanak üreticisinin zor durumda olduğunu da dile getirdi. CHP’li Bedri Serter, Bakan Pakdemirli’ye, “Son zehirlenme vakalarından sonra ıspanak üretiminde yüzde 26 paya sahip İzmir’de ıspanak üreticileri zor durumda. Ne yapmayı planladığınızı öğrenmek isterim. Menemen Ziraat Odası bugün bedava ıspanak yemeği dağıttı halka. Siz çare bulursanız bu arkadaşlarımızın yaralarına merhem olursunuz” diye seslendi.

Pakdemirli: Her kökün başında olma şansımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, gıda güvenliği konusunda gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Ispanakla ilgili konu; tabii ki ne yazık ki böyle bir şey oldu ama şunu da unutmayın: Biz büyük bir teşkilat olmamıza rağmen her tarlada, her kökün başında olma şansımız yok. Tarlada karışan bir ürün. Kesinlikle gıda ilaçlarıyla bu işin alakası yok. Tamamen yabani otların bu işin içerisine karışmasından kaynaklı bir durum ama bunu ben açıkçası bir soruşturma da açtık, bu soruşturma da devam ediyor. Neticelerini de istenirse paylaşırım” dedi.