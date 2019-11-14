10 Kasım görüntüleriyle ilgili bir soruşturma daha açıldı

Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraf ortaya çıktı. Milli Eğitim müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'teki Mehmet Ali Eruslu İlkokulu'ndaki Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk'e secde ettirildiği iddia edildi. Anma etkinliklerinde çekildiği belirlenen fotoğrafta 6 çocuğun elinde Atatürk posteri tutan bir çocuğun etrafında yere eğilmiş şekilde durmaları yer aldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, fotoğrafın yansımasının ardından okul müdürü H.S ile etkinliği hazırlayan ve ismi açıklanmayan öğretmen hakkında Milli Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Okul Müdürü H.S. ise, çocukların Atatürk'ün secde ettirildiği iddiaların doğru olmadığını söyledi. H.S., internette yer alan benzer kareografilerden esinlenerek gösterinin hazırlandığı belirterek, kendini ve gösteriyi hazırlayan öğretmeni savundu.

Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Bursa'da da soruşturma açılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün de başka bir ilkokuldaki 10 Kasım etkinliklerinde çocukların Atatürk'e secde ettiği ileri sürülen görüntüler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medyada tepki çeken görünlerin Bursa'daki bir okulda çekildiği öğrenildi.