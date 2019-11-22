Soylu: Azez'de yakalanan terörist, DEAŞ'ın 'baş bombacısı'

İçişleri Bakanı, Türk güvenlik elemanlarının’de yakaladığı IŞİD üyesinin örgütün 'baş bombacısı' 'Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde' kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı. Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olarak aranan Huba’nın ayrıca DEAŞ’ın tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Bakan Soylu, Kandil ile Mazlum Kobani olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin arasında çekişme olduğunu anlattı. "Kandil’in Apo noktasında bir iç çatışması var. Suriye’de yapılan tüm operasyonlarda Ferhat Abdi Şahin, ABD ile görüştüğü için ona karşı duruşları var. Kandil’in Selahattin’e (Demirtaş) yönelik bir koruması var" diyen Soylu şöyle devam etti:

'Ferhat Abdi Şahin ile Kandil arasında çekişme var'

"ABD Şahin’i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor, enteresan bir durum. Uluslararası legalleştirilmeye çalışılan bir adamın üzerine atlamaları lazım ama sahiplenmiyorlar. Benim okumam bu. Afrin’de (Zeytin Dalı harekâtında) Ferhat Abdi Şahin’i zor durumda bırakmak için Kandil unsurlarını hemen çekti, oradaki başarısızlığı Abdi’nin üzerine yıkıp YPG’yi yönetemediği, hem örgüt içinde hem de onların kamuoyunda böyle bir değerlendirmeyi ortaya koymaya çalıştılar. Bu iç çekişme ve çatışmanın ortasında Selahattin Demirtaş, Apo ve onun türevleri söz konusu. İlk kez bir terör örgütünün (PYD/YPG), bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. ABD tarafından kontrol ediliyor. (Ferhat Abdi Şahin’in yerine birini hazırlıyorlar mı?) Kandil’in yatırım yaptığı kişi Selahattin Demirtaş. Demirtaş’ı hazırlıyorlar."

'Terör örgütleri kadın cinayetleri, Rabia Naz diye eylemler yaparak kendine legal alan açmaya çalışıyor'

Rabia Naz eyleminde üç öğrencinin gözaltına alınma görüntüsüne ilişkin de soruları yanıtlayan Soylu, şunları söyledi:

"Gözaltına alınma şekli tartışılabilir. Polis orantısız güç kullanmış olabilir. Bu noktada sürekli eğitimler veriyoruz, uyarılar yapıyoruz. Ancak terör örgütleri bir gün kadın cinayetleri bir gün Rabia Naz diyerek böyle eylemler yapıp kendilerine legal alan açmaya çalışıyorlar. Bunlara da müsaade etmeyiz.”

FETÖ ile mücadele

FETÖ' konusunda Türkiye'yi en büyük tehdit eden durumun bu kişilerin yurt dışında olduğunu söyleyen Soylu, şu bilgileri aktardı:

"ABD ve Avrupa, İsrail, FETÖ’yü koruma pozisyonlarını devam ettirmekteler. İnterpol hâlâ FETÖ’nün Kırmızı Bülten’le aranmasına müsaade etmemektedir. İlk günden itibaren engelledi. Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol’e 464 şahıs (FETÖ’cü) bildirdik, 464 şahsı da reddetti. Gerekçeleri ise FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini, askeri terör darbesi olarak görmüyor, askeri darbe olarak görüyor. (Fetullah Gülen’in Türk vatandaşlığından çıkarılması) Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak. Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor.”