Alçı: İnce'yi 2018'den beri aynı odakların bitirmeye çalıştığı netleşti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü öne sürülen Muharrem İnce'ye kumpas kurulduğunu söyleyerek, "Bence 24 Haziran 2018 gece yarısından beri İnce'yi aynı odakların kara propagandalarla bitirmeye çalıştığı netleşti. Bu kumpasçıların ortaya çıkarılması biz gazetecilerin de görevidir" dedi.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce'ye 'çok çirkin ve sinsi bir kumpas kurulduğunu' yazan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Şu dakikadan itibaren CHP Genel Merkezi töhmet altındadır. Parti içinde bir komisyon kurulmalı. Bu tezgahın kaynağı aydınlığa kavuşturulmak zorunda" ifadesini kullandı.

Konuyu takip edeceğini ve İnce'nin yanında olduğunu vurgulayan Alçı, 'Muharrem İnce'ye kurulan büyük kumpasın arka planı' başlıklı yazısında özetle şunları aktardı:

"Bence 24 Haziran 2018 geceyarısından beri İnce'yi aynı odakların kara propagandalarla bitirmeye çalıştığı netleşti. Bu kumpasçıların ortaya çıkarılması biz gazetecilerin de görevidir.

Bu yazıyı kaleme almadan önce Muharrem Bey’le konuştum. Aynen şöyle dedi…

'24 Haziran 2018 gecesinden itibaren ‘İnce ile Saray anlaştı. O yüzden sustu ve ekranlara çıkmadı. Alkol içti ve o gece sarhoştu’ diye bana iftira atanlar kimlerse bu iftirayı atanlar da aynı kişiler Nagehan Hanım. Aslında kim ya da kimler oldukları da biliniyor.'

Peki ne oldu? Bu tezgah adım adım nasıl kuruldu?

Neden Sözcü?

Kumpası tertipleyenlerin olayın etki gücünü arttırmak için CHP tabanında çok etkili olan Sözcü gazetesini kullanmaya çalıştıkları ve bunu başardıkları çok açık.

Başta ismi söylenmedi ama hem Rahmi Turan’ın hem Uğur Dündar’ın sözleri dikkatle incelendiğinde zaten ‘özel haber meraklısı’ ve teyit etmeden dedikoduları gerçek diye yazma özelliği bilinen aynı gazetecinin İnce aleyhine bu kara propagandayı haber diye yaptırmaya çalıştığı anlaşılıyordu.

Sözcü içinden kaynaklara sorduğumda da ‘Rahmi ağabeyi bu isim yanılttı. Uğur ağabeye konuşan da kesin olarak bu adam’ diye aynı problemli kişiye işaret ediyorlardı.

O kişinin Talat Atilla olduğunu Rahmi Bey sonunda açıkladı…

Fakat hatırlatayım: Ne ilginç ki Turan açıklamadan önce, Odatv bunu Talat Atilla’ya sordu ve Atilla göstere göstere yalan söyleyerek kaynağın kesinlikle kendisi olmadığını hiç yüksünmeden söyledi."