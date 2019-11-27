23 Haziran seçiminden iki gün önce Öcalan’la görüşen akademisyen Özcan görevinden alındı

23 Haziran seçimleri sürecinde Abdullah Öcalan ile görüşen akademisyen Ali Kemal Özcan’ın bölüm başkanlığı görevinden alındığı belirtildi.

Artı Gerçek’ten Fırat Yeşilçınar’a konuşan Ali Kemal Özcan, görevden alındığını şu sözlerle anlattı:

"Resmi gerekçe, izinli olduğum Cuma gününden bir gün önce Elazığ’a giderken mesaiden bir buçuk saat kadar erken ayrılmam. Bununla ilgili soruşturmanın selameti açısından görevden alındığım söyleniyor."

Kararın siyasi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Özcan "Kararın siyasi olup olmadığını bilmiyorum. Ama üniversite içerisinde bir şey yapıldıysa bunu da bilmiyorum. Ben de kararı sizin gibi bekliyorum" dedi.

Özcan üniversitede sosyoloji bölümünde akademisyen olarak çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

‘Kararın siyasi olduğunu sanmıyorum’

Twitter üzerinden de açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Zorunlu açıklama:

İzinli olduğum Cuma gününden bir gün önce 17:55 Elazığ-Ankara uçağına yetişmek üzere mesaiden bir buçuk saat kadar erken ayrılmam gerekçesiyle, açılan soruşturmanın selameti açısından Bölüm Başkanlığı görevinden alındığım yazılıyor.

Kararın siyasi olduğunu sanmıyorum. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz.”

Kararın siyasi olduğunu sanmıyorum. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. — Ali Kemal Özcan (@alikemalo) November 27, 2019

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