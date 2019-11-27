İmamoğlu: Sabah evden erken çıkıp geç saatte dönünce haliyle çocuklarımı uzun süredir göremiyordum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'uzun süredir göremediği' çocuklarını okullarında ziyaret etti. İmamoğlu, söz konusu ziyarete dair video da yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında çocuklarıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

"Sabah evden erken çıkıp geç saatte dönünce haliyle çocuklarımı uzun süredir göremiyordum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün fırsat bulup, kızım Beren ve oğlum Semih'i okullarında ziyaret edebildim."

Sabah evden erken çıkıp geç saatte dönünce haliyle çocuklarımı uzun süredir göremiyordum. Bugün fırsat bulup, kızım Beren ve oğlum Semih'i okullarında ziyaret edebildim. pic.twitter.com/I0IImJesH2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 27, 2019

​Videoda öğretmenin, İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak "Belediye başkanı olarak değil, Beren'in babası olarak ziyaret ediyor" dediği duyuluyor. Öğretmene, öğrencisinin karşılığı ise şu oluyor:

"Ben İmamoğlu sandım onu."