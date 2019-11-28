Kayıt
12:32 28 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Özhaseki: Planlama yetkisi belediyelerde olur ama bu layüsel değildir

    © AA / Abdullah Söylemez
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images//103970/77/1039707773.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911281040714969-ozhaseki-planlama-yetkisi-belediyelerde-olur-ama-bu-layusel-degildir/

    Muhalefetin, belediyelerin yetkilerinin sınırlandırılacağı eleştirilerine yol açan yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığıyla ilgili konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Planlama yetkisi prensip olarak belediye meclislerinde olur ama bu layüsel değildir, bir yere hesap verilemez anlamına asla gelmez" dedi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP'nin aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok büyükşehir belediyesini kazanmasının ardından gündeme gelen yerel yönetimler yasasında kapsamlı değişiklik 2020 yılına kaldı.

    Ancak imar ve planlamadan belediye başkanlarının özlük haklarına uzanan önemli değişiklikler içeren çalışmadaki imar düzenlemesinin bu tekliften önce, tapu kanunu teklifi içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, söz konusu düzenleme ile parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatının engelleneceğini söyledi.

    'Bu iş şehirlerin kaderini ilgilendiriyor'

    Çalışmayı yürüten Özhaseki, “Üzerinde çok çalıştık ama yapabilirsek mutabakatla, konsensusla çıkarma çabamız var” dedi.

    Teklifi çıkarmak için acele etmediklerini, diğer partilerle de temaslar kurduklarını anlatan Özhaseki, "Bu düzenleme nihayetinde akşamdan sabaha karar verilip çıkarılacak, 3 gün sonra da yeniden değiştirilecek bir düzenleme değil. Bu iş şehirlerin kaderini ilgilendiriyor. Üzerinde çokça tartışılması lazım” dedi.

    AK Parti tarafından hazırlanan teklifin 2019 yılı sonunda Meclis’e sunulması bekleniyordu ancak bütçe mesaisine başlayan Meclis’in gündeminde teklife zaman kalmadı.

    Meclis’in aralık ayı çalışma takviminin dolu olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Büyük ihtimalle ocak ayında getirmiş oluruz. Bu arada kendi içimizde de çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin katkısı olsun. Beraber çıkaralım istiyoruz" diye konuştu.

    'Belediyelerden görevleri alıp merkezde toplama işine prensip olarak karşıyım'

    AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifiyle ilgili muhalefet partilerince 'yerel yönetimlerin yetkileri sınırlandırılacak, yerelin yetkisi bakanlığa verilecek' endişeleri dile getirildi.

    Özhaseki, bu eleştirilerin hatırlatılması üzerine, yetki paylaşımı kavgasının belediye organlarının ilk kurulduğu günden bu yana yapıldığına dikkat çekti.

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme gönderme yapan Özhaseki, "Ben ömrü belediyecilikte geçmiş bir insanım. Belediyelerden görevleri alıp merkezde toplama işine prensip olarak karşıyım. Planlama yetkisi prensip olarak Belediye Meclisleri'nde olur. O şehrin insanları, kendi şehirleri ile ilgili imarda ne düşünüyorlarsa bunu gerçekleştirmek isterler, bu da onların en tabii hakkıdır. Ama bu layüsel değildir, bir yere hesap verilemez anlamına asla gelmez. Peki kanuna, hukuka uygunluğunu kim denetleyecek? O da bir üst kurum olarak Bakanlık olur” dedi.

    İmar düzenlemesi tapu kanunu ile gelecek

    7 ana başlıktan oluştuğu belirtilen yerel yönetim yasa teklifi taslağında, imar ve planlama ile ilgili bölümde 'keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatı yapılamaz' yönünde düzenleme yapılması öngörülüyor.

    Özhaseki söz konusu bu düzenlemenin, yerel yönetim yasa teklifinin dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlığı yürütülmüş tapu kanun değişikliği teklifi içinde Meclis’e sunulacağını söyledi.

    'Bu iş ideolojilere kurban olacaksa yazık bizim şehirlere'

    Tapu Kanunu'nda yerel yönetim yasası ile ilgili 3-4 madde bulunacağını anlatan Özhaseki, "İçerisinde parsel bazlı yoğunluk artışı yapılamayacağı ile ilgili hüküm var, ortak fikir olarak geliyor. Şimdiden gelsin. Birisinin parseli alınıp serbestçe yükseltilemeyecek" ifadesini kullandı.

    Özhaseki, CHP’den gelen yetkilerin alınacağı eleştirileri için de, “Bu iş ideolojilere kurban olacaksa yazık bizim şehirlere” dedi.

    Etiketler:
    planlama, İmar, Türkiye, Tapu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TBMM, yerel yönetim, Mehmet Özhaseki, Belediye, CHP, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avustralyalı fotoğrafçı Mark Gray, İzlanda’daki Vatnajokull Buzulu’nun bu görüntüsüyle Açık hava ve doğa kategorisinde Epson Dijital Sanat Ödülü’nü kazandı.
    2019 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet