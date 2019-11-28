Özhaseki: Planlama yetkisi belediyelerde olur ama bu layüsel değildir

Muhalefetin, belediyelerin yetkilerinin sınırlandırılacağı eleştirilerine yol açan yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığıyla ilgili konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Planlama yetkisi prensip olarak belediye meclislerinde olur ama bu layüsel değildir, bir yere hesap verilemez anlamına asla gelmez" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP'nin aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok büyükşehir belediyesini kazanmasının ardından gündeme gelen yerel yönetimler yasasında kapsamlı değişiklik 2020 yılına kaldı.

Ancak imar ve planlamadan belediye başkanlarının özlük haklarına uzanan önemli değişiklikler içeren çalışmadaki imar düzenlemesinin bu tekliften önce, tapu kanunu teklifi içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, söz konusu düzenleme ile parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatının engelleneceğini söyledi.

'Bu iş şehirlerin kaderini ilgilendiriyor'

Çalışmayı yürüten Özhaseki, “Üzerinde çok çalıştık ama yapabilirsek mutabakatla, konsensusla çıkarma çabamız var” dedi.

Teklifi çıkarmak için acele etmediklerini, diğer partilerle de temaslar kurduklarını anlatan Özhaseki, "Bu düzenleme nihayetinde akşamdan sabaha karar verilip çıkarılacak, 3 gün sonra da yeniden değiştirilecek bir düzenleme değil. Bu iş şehirlerin kaderini ilgilendiriyor. Üzerinde çokça tartışılması lazım” dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan teklifin 2019 yılı sonunda Meclis’e sunulması bekleniyordu ancak bütçe mesaisine başlayan Meclis’in gündeminde teklife zaman kalmadı.

Meclis’in aralık ayı çalışma takviminin dolu olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Büyük ihtimalle ocak ayında getirmiş oluruz. Bu arada kendi içimizde de çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin katkısı olsun. Beraber çıkaralım istiyoruz" diye konuştu.

'Belediyelerden görevleri alıp merkezde toplama işine prensip olarak karşıyım'

AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifiyle ilgili muhalefet partilerince 'yerel yönetimlerin yetkileri sınırlandırılacak, yerelin yetkisi bakanlığa verilecek' endişeleri dile getirildi.

Özhaseki, bu eleştirilerin hatırlatılması üzerine, yetki paylaşımı kavgasının belediye organlarının ilk kurulduğu günden bu yana yapıldığına dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme gönderme yapan Özhaseki, "Ben ömrü belediyecilikte geçmiş bir insanım. Belediyelerden görevleri alıp merkezde toplama işine prensip olarak karşıyım. Planlama yetkisi prensip olarak Belediye Meclisleri'nde olur. O şehrin insanları, kendi şehirleri ile ilgili imarda ne düşünüyorlarsa bunu gerçekleştirmek isterler, bu da onların en tabii hakkıdır. Ama bu layüsel değildir, bir yere hesap verilemez anlamına asla gelmez. Peki kanuna, hukuka uygunluğunu kim denetleyecek? O da bir üst kurum olarak Bakanlık olur” dedi.

İmar düzenlemesi tapu kanunu ile gelecek

7 ana başlıktan oluştuğu belirtilen yerel yönetim yasa teklifi taslağında, imar ve planlama ile ilgili bölümde 'keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatı yapılamaz' yönünde düzenleme yapılması öngörülüyor.

Özhaseki söz konusu bu düzenlemenin, yerel yönetim yasa teklifinin dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlığı yürütülmüş tapu kanun değişikliği teklifi içinde Meclis’e sunulacağını söyledi.

'Bu iş ideolojilere kurban olacaksa yazık bizim şehirlere'

Tapu Kanunu'nda yerel yönetim yasası ile ilgili 3-4 madde bulunacağını anlatan Özhaseki, "İçerisinde parsel bazlı yoğunluk artışı yapılamayacağı ile ilgili hüküm var, ortak fikir olarak geliyor. Şimdiden gelsin. Birisinin parseli alınıp serbestçe yükseltilemeyecek" ifadesini kullandı.

Özhaseki, CHP’den gelen yetkilerin alınacağı eleştirileri için de, “Bu iş ideolojilere kurban olacaksa yazık bizim şehirlere” dedi.