Ankara'daki 1 liralık otopark tarifesine yargıdan iptal

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mart 2018'de trafiği rahatlatmak amacıyla belediyeye ve bağlı şirketlere ait otoparkların 1 lira olmasını kararlaştırdı.
Özel otopark işletmecilerinin açtığı davada Ankara İdare Mahkemesi kararını verdi.
📣ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3c6t8UC5dS— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 2 декабря 2019 г.
Diken'in aktardığı habere göre mahkeme, belediyenin yeni tarifesini iptal etti.
Twitter’dan paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, iptal kararına kendilerinin dahli olmadığını duyurdu.
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