Ceren Özdemir'in katili 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden Özgür Arduç, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.
Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar Arduç'a tepki gösterdi.
'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Arduç, tutuklandı.
Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.
Selçuk: Amacımız katilin en ağır cezayı alması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi.
İlk ifadesinde Ceren'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan Arduç, şunları söylemişti:
"Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım."
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