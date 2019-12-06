Demirtaş'ın anne ve babası trafik kazası geçirdi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ile babası Tahir Demirta'ın içinde bulunduğu araç Çorlu yakınlarında trafik kazası yaptı. Demirtaş'ı ziyarete giden anne ve babasının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ile babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu araç trafik kazası geçirdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğullarını ziyarete giderken yaşanan kazada yaralanan Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş, "Anne ve babam, görüş için Edirne Cezaevi’ne giderken Çorlu-Edirne yolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldılar. Sağlık durumları iyi. Müşahade altında tutuluyorlar" dedi.



Kazaya ilişkin açıklama yapan HDP, "Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde olduğu araç cezaevi yolunda trafik kazası geçirmiştir. Aile hastaneye kaldırılmakla beraber hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Eş genel başkanlarımız geçmiş olsun ziyareti için yola çıkmıştır. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.