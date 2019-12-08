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    Sevgilisini tüfekle yaralayan adama önce indirimli hapis cezası sonra tahliye

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    Türkiye
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    Bursa'da tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara için mahkeme heyeti 12 yıl 11 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti.

    DHA'nın haberine göre olay geçen yılın şubat ayında Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi.

    Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ahmet Kara, 2.5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak Canbazlar mahallesine götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığını soran Kara, bu sırada pompalı tüfekle Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu.

    Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götüren Kara, daha sonra Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara hakkında, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'Öldürmek istesem başından vururdum'

    Tutuklu sanık Kara, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Son sözü sorulan Kara, "Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım" diye konuştu.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini düşündüklerini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyoruz" dedi.

    'İyi hal' indirimiyle ceza 11 yıl 3 aya indirdi

    Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırıp, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi.

    Sanık Kara, 'silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla birlikte toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Ardından sanığın, mahkeme heyetince tutuklanmasının tedbir niteliğinde oluşu, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı kanaatine varılması nedenleriyle tahliyesine karar verildi.

    Kara'nın, Yargıtay tarafından onanması halinde kalan cezasını çekmek için cezaevine gireceği öğrenildi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Cezaevi, Tüfek, Kadına şiddet, Yargıtay, Hapis cezası, Tahliye, Bursa
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