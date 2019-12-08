AK Partili Ünal: Amerika SİHA vermeyince kendimiz ürettik

AK Parti Hatay İl Danışma Meclis toplantısında partililere seslenen Mahir Ünal, sınır ötesi operasyonlar için ABD'den silahlı insansız hava aracı istendiğini fakat alamadıklarını belirtti.

Bunun üzerine Türkiye’nin kendi hava araçlarını üretmeye başladığını ifade eden Ünal, ‘Erdoğan Ailesi savunma sanayisini ele geçirdi’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Ünal, şöyle konuştu:

'Bayraktar ailesine yapılmak istenenler bize normal gelmeye başlar'

"2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Orada Obama ile heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanımız bir silahlı insansız hava aracı istiyor. Niye? Çünkü sınır ötesi operasyon gerçekleştiremiyoruz. Niye? Sıcak istihbarat almamız lazım. Irak’ta teröristler cirit atıyor, Amerika bize sıcak istihbarat verdiği zaman girebiliyoruz, vermediği zaman giremiyoruz. Niye? Çünkü yukarıdan sahayı görmeniz gerekiyor, sizin askerinizle ilgili bir risk var mı bunu görmeniz gerekiyor. Ama maalesef İsrail’in verdiği heronlar var. Efendim, heronlar gidecekler görecekler, Malatya’dan F-16’lar havalanacak gidecek terör hedeflerini vuracak. Böyle bir sıkıntımız var. Silahlı insansız hava aracını vermediler. O teröristlere binlerce TIR silahı ücretsiz gönderenler bize parasıyla SİHA’yı vermediler. Biz ne yaptık Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı’. Şimdi biz insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve en son TİHA dediğimiz Akıncı yine insansız hava aracını kullanıyoruz. Peki, Kemal efendi (Kemal Kılıçdaroğlu) ne dedi konuşmasında? 'Savunma sanayini Erdoğan’ın ailesi ele geçirdi.' E be insafsız, e be vicdansız bu insanlar 30 senedir gece gündüz yatmadan, uyumadan bu ülkeye aşkla bağlı oldukları için Türkiye’nin savunma sanayine katkı sunmaya çalışan, bu insanların 30 sene önce hayatlarında Tayyip Erdoğan mı vardı? Siz aynısını Nuri Demirağ’a yaptınız, siz aynısını Vecihi Hürkuş’a yaptınız! Siz bu ülkede uçak üreten Nuri Demirağ’a neler yaptığınızı tarih yazıyor. O yüzden Nuri Demirağ’a yapılanları unutursak, Vecihi Hürkuş’a yapılanları unutursak bugün Bayraktar ailesine yapılmak istenenler bize normal gelmeye başlar."