Sarıgül’ün oğlunun nikahında Gökçek şahit oldu

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi. Nikahta çiftin şahitliğini eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı.

CHP’den Şişli Belediye başkan adaylığı kabul edilmeyince istifa ederek DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün iş insanı Dursun Çakır’ın kızı Revna Çakır ile evlendi.

Nikahı İmamoğlu kıydı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikaha AK Partililerin de aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Beşiktaş’ta bulunan Raffles Otel’deki nikâhta çiftin şahitliğini eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, iş insanı Nazif Zorlu ve eski Bakan Hüsamettin Özkan yaptı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır evlendi. © İHA / İHA-AW876882

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır evlendi. © İHA / İHA-AW876882 1 / 2 © İHA / İHA-AW876882 Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır evlendi.

Binali Yıldırım katıldı

Geceye eski Başbakan ve AK Parti’nin İBB başkan adayı Binali Yıldırım’ın da katılması dikkat çekti.