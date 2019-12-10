Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20'si hastane personeli 95 kişi gözaltında

Sahte belgelerle engelli raporu çıkardığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personeli 20 hastane görevlisi ile rapor temin eden vatandaşların da bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da mali şube ekiplerince, usülsüz şekilde engelli raporu çıkartılmasını sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır sürdürülen takip sonucu bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu zanlıların, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak engelli raporu çıkartılmasını sağladıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hastane personeli ve usülsüz şekilde rapor temin eden vatandaşların aralarında bulunduğu 95 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların tamamı, mali şube ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sahte raporla ücretsiz ulaşım kartı da almışlar

Söz konusu hastane personelinin, gerçekte şeker hastası ve kalp hastalarının kan örneklerini, hasta olmayan kişilerin kan örnekleri gibi gösterdikleri, bu şekilde düzenledikleri sahte epikriz raporları ile anjiyo veya kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları, sahte sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğrattıkları belirlendi.

Zanlıların, ayrıca ücretsiz EGO kartı çıkartarak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları, kuruldan rapor alan şüphelilere ikinci kez kurul raporu aldırıldığında tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları tespit edildi.