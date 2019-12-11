Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Çoğu hukukçu 200 milletvekili, arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı sınavına girdi ancak hiçbiri barajı aşamadı. Sınavda en yüksek puanı AK Partili Ramazan Can alırken, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 74 puanla 'başarısız' isimler arasında yer aldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına giren 200 civarındaki milletvekillinin neredeyse tamamına yakını sınavı geçemedi.

Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım'da yaptığı ara buluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girdi. Yaklaşık 200 civarındaki milletvekilli de sınavda ter döktü. Vekillerin büyük bölümü, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın verdiği eğitimlere de katıldı.

Edinilen bilgilere göre, sınavda 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı oldu. Ancak milletvekilleri kazananlar arasında yer almadı.

En fazla puanı AK Partili Can aldı

Arabuluculuk sınavında en fazla puanı alan milletvekili AK Partili Ramazan Can oldu, ancak Can da 90 puan almasına rağmen, barajı geçemedi.

AK Parti milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puan alırken, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı kazanamadı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da 74 puan alarak 'başarısız' isimler arasında yer aldı.