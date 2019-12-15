Kuzey Kıbrıs SİHA üssü oluyor

Doğu Akdeniz’de enerji paylaşımıyla ilgili tansiyonun yükseldiği bir dönemde Türkiye’den peş peşe hamleler geliyor. Sondaj ve savaş gemilerini bölgeye yollayan, Libya ile deniz sınırı belirleyen Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a insansız hava araçları için üs kuruyor.

, doğu Akdeniz’de yeni bir stratejik adım attı ve Kuzey Kıbrıs'da silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı aldı. Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre bu kapsamda, Geçitkale Havaalanı'na Mersin’den malzeme yüklü askeri gemiler yola çıktı. Havaalanı gelecek haftave İHA’ların uçuşuna hazır hale getirilecek.

1982 yılında Türk savaş uçaklarının inebilmesi amacıyla yapılan Geçitkale havaalanı, Kuzey Kıbrıs'ın tek sivil havaalanı Ercan’ın 40 kilometre doğusunda yer alıyor. Bugüne kadar askeri amaçlarla kullanılmayan havaalanında, hava sporları federasyonunun küçük uçakları faaliyet gösteriyordu. Genelkurmay Başkanlığı’nın incelediği havaalanında, uzun bir pist, savaş uçakları için yapılmış, ancak İHA’lar tarafından da kullanılabilecek büyük hangarlar ve kontrol kulesi bulunuyor.

Geçitkale, 2010 yılında Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’e kargo uçaklarının kullanımı için 15 yıllığına kiralanmıştı. Bakanlar Kurulu ayrıca, kira sözleşmesinde yer alan ve hukukta ‘mücbir sebep’ diye adlandırılan güvenlik ihtiyacını gerekçe göstererek, sözleşmeyi askıya aldı.

Rum ve Yunan medyası ise, Türk SİHA ve İHA’larının Kuzey Kıbrıs'a üsleneceği haberini birinci gündem maddesi yaptı. Rum ve Yunan gazeteleri, Türk uçaklarının ‘burunları dibinde’ üsleneceğini ve Rum hava sahasını da kontrol edeceğini öne sürdü.

Başbakan Tatar: Sinek uçsa göreceğiz

Türkiye'den gelen üs talebini bakanlar kurulunu olağanüstü toplayarak aynı gün onaylayan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Türk SİHA ve İHA’ların doğu Akdeniz’in yeni hakimi olacağını söyledi.

Hürriyet’e konuşan Tatar, “Zamanında atılmış bir adım. Yeni üs sayesinde doğu Akdeniz’de bizden habersiz ya da onayımız olmadan ne kuş ne sinek uçabilir. Yeni üs, Türkiye’nin ve KKTC’nin Mavi Vatan sularında, doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı koruyacak. Üs talebi önüme gelir gelmez, bürokratik işlemleri bir yana bıraktık, bakanlar kurulundaki arkadaşlarımızla anında onayladık. Geçitkale’yi Ada’daki Kıbrıs Barış Kuvvetleri’nin emrine verdik” dedi.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ise ABD Kongresi’nden geçen ve onay aşamasına gelen Rumlara silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik tasarıya sert tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Dışişleri, bölgedeki gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulundu.