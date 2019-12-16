Libya ile askeri anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu anlaşmanın TBMM Genel Kurulu’nda da çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor.