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18:32 15 Aralık 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sol 2), 19. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac (sağ 2) ile görüştü. Programda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (solda) de yer aldı.

    Libya ile askeri anlaşma yarın TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek

    © AA / Arif Akdoğan
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/201912151040841251-libya-ile-askeri-anlasma-yarin-tbmm-disisleri-komisyonunda-gorusulecek/

    Erdoğan'ın "Libya'nın talep etmesi halinde asker gönderilmesi için hak doğar" dediği askeri anlaşma metni, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Kaos içindeki Libya ile ortak tatbikat ve operasyon, istihbarat paylaşımı ve askeri teçhizat verilmesini kapsayan anlaşma ile ilgili CHP endişe açıkladı.

    Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ yarın TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek.  TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP’li Utku Çakırözer, “Askeri eğitim adı altında Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin önü kesinlikle açılmamalıdır. Türkiye, Suriye benzeri yeni bir maceraya şimdi de Libya’da kesinlikle girmemelidir” uyarısını yaptı.
    Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırasına ilişkin teklif TBMM’de hızla görüşülecek.

    TBMM Genel Kurulu’nde bütçe görüşülürken grup ve komisyon toplantıları yapılmıyor. Ancak Libya ile ilgili anlaşma için teamüllerin dışına çıkıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu yarın saat 11.00’de söz konusu anlaşmayı görüşmek için toplantıya çağrıldı.

    CHP: Türkiye yeni bir maceraya girmemeli

    CHP anlaşmayla ilgili endişeli. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin askeri işbirliği anlaşması ile hem bölgede hem dünyada Libya’daki çatışmalı ortamda taraf tuttuğu izlenimini vermekte olduğunu söyledi.

    “BM’nin de savaşan taraflara silah ambargosu da mevcutken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilebileceğine ilişkin açıklaması endişe vericidir” diyen Çekırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Askeri eğitim adı altında Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin önü kesinlikle açılmamalıdır. Bu adımlar hepimize Suriye iç savaşının başında yine CHP’nin tüm uyarılarına rağmen yapılan hataları anımsatmaktadır. Türkiye, Suriye benzeri yeni bir maceraya şimdi de Libya’da kesinlikle girmemelidir. Ülkemizi, Mehmetçiğimizi bir bataklığa sürükleyebilecek, bölgede istikrarsızlığa neden olabilecek böyle riskli bir adımdan vazgeçilmelidir. Anlaşma Türkiye’nin Libya’daki savaşa doğrudan müdahil olmasıyla sonuçlanabilir. AKP hükümeti Libya’daki savaşın bir tarafı olmaya derhal son vermelidir. Türkiye, Libya’daki tarafların arasında bir gerilim unsuru olduğu sürece Libya’ya barış ve istikrar gelmeyecek, bu da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasını olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını etkin bir şekilde savunmak için, kaba güce değil diplomasiyi öncelemeye ve içine düştüğümüz yalnızlıktan bir an önce çıkmaya ihtiyacımız vardır.”

    Mutabakat Muhtırası’nda ne var?

    Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

    Mutabakat Muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

    Mutabakat Muhtırası, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.

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