Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'

İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, PKK'nın kış üslenmesine girmesini engellemek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'nun başlatıldığı açıklandı.

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.