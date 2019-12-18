Tahliye olan Tülay Kumaşçı yaşadıklarını anlattı: Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı

Kartal'da bir villada kalan kadınlardanve Adnan Oktar grubunda da 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı konuştu.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve grubun hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor.
Tülay Kumaşçı, Demirören Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulundu.
‘Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum’
‘Tam tersi ailelerden destek var’
“Yanlış bir sürü haberler var, yönlendirmeler var. Mesela otele gidenlerden bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Herkes evine gitti. Zaten kamuoyunda da değişik bir algı yaratılıyor. Sanki çok fazla aile varmış gibi bizim karşımızda” diyen Kumaşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tam tersi ailelerden destek var. Çok çok az, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aileler bu şekilde. Onlar da etki altında. Fakat biz o ailelerle de görüşüyoruz. Ben biliyorum Ayşe, annesiyle çok samimi. Çok sever annesini, annesi de onu çok sever. Fakat bazı nedenlerden, etki altında kalmalardan böyle beyanlar da verebiliyorlar."
‘Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız’Adnan Beyle, arkadaşlarımla bulunduğum süre içinde de. Ayrıca biz devletimize bağlıyız. Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız. Ben her zaman devletimi destekledim. Hükumeti destekledim. Arkadaşlarım da o şekilde. Bu konunun çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Bir hapishane süreci yaşadık. Şu anda da bize bir ev hapsi takdir edildi. Biz buna da razıyız, bunu da yaşıyoruz. Biz herkes gibi normal insanlarız yani. Biraz haberlere bugün baktım, gerçekten abartılı şeyler de yazılmış. Benim buraya annem geliyor, akrabalarım geliyor, arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz ailelerimizle mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz" diye konuştu.
‘Ailelerimizden ayrı yaşayamayız’
İhtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını anlatan Tülay Kumaşçı, “Biz 3-4 arkadaşız, samimi arkadaşlarım ama onlar şimdi ev hapsi olduğu için aileleri de geliyor tabi ki. Zaten biliyorsunuz bizim alışverişlerimizi ve diğer türlü ihtiyaçlarımızı, hem dışarıdan karşılıyoruz, hem de benim annem getiriyor. Diğer arkadaşlarımızın anneleri getiriyor. Zaten ailelerimizden ayrı yaşayamayız, bizi çok sevdikleri için. Bu süreçte annem nasıl bir şey istersiniz, ne istersiniz her gün getiririm diyor. Diğer arkadaşlarımın annesi de o şekilde. Bize çok bağlılar. Biz de onlara çok bağlıyız. Çok seviyoruz. Böyle bir yaşantımız var" dedi.
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