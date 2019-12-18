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11:30 18 Aralık 2019
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    Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan ve geçen günlerde ev hapsiyle tahliye edilen Tülay Kumaşçı

    Tahliye olan Tülay Kumaşçı yaşadıklarını anlattı: Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı

    © DHA /
    Türkiye
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    Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1.5 yıldır cezaevinde bulunan ve geçen günlerde ev hapsiyle tahliye edilen Kumaşçı,” Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık” dedi.

    Kartal'da bir villada kalan kadınlardanve Adnan Oktar grubunda da 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı konuştu. 

    Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve grubun hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor.

    Tülay Kumaşçı, Demirören Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

    ‘Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum’

    Adnan Oktar
    © AA /
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    Tülay Kumaşçı, kendilerinin zorla tutulduklarına dair iddiaları yalanlayarak, "Biz, birbirini seven bir arkadaş topluluğuyuz, biz özgür insanlarız. 30-40 yaşlarında insanlarız. Devletimize bağlı insanlarız. Bizim zorla tutulmamız mümkün değil. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Bir sürü yerde çalışıyoruz. Toplumda gerçekten saygı duyulan bir çevremiz de var. Biz özgürlüğünü yaşayan, aileleriyle mutlu bir hayat yaşayan özgür bireyleriz. Zaten özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz istediğimizi yapma, iş kurma hakkına sahibiz. Mesela burası benim evim. Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum. Kimse bana karışamaz. Zaten biz sevgiyle oluşturulmuş bir toplum olduğumuz için söylediğiniz manada bir şey olması asla mümkün değil" dedi.

    ‘Tam tersi ailelerden destek var’

     “Yanlış bir sürü haberler var, yönlendirmeler var. Mesela otele gidenlerden bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Herkes evine gitti. Zaten kamuoyunda da değişik bir algı yaratılıyor. Sanki çok fazla aile varmış gibi bizim karşımızda” diyen Kumaşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Tam tersi ailelerden destek var. Çok çok az, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aileler bu şekilde. Onlar da etki altında. Fakat biz o ailelerle de görüşüyoruz. Ben biliyorum Ayşe, annesiyle çok samimi. Çok sever annesini, annesi de onu çok sever. Fakat bazı nedenlerden, etki altında kalmalardan böyle beyanlar da verebiliyorlar."

    ‘Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız’

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
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    Kumaşçı, "Ben her zaman özgür oldum. Adnan Beyle, arkadaşlarımla bulunduğum süre içinde de. Ayrıca biz devletimize bağlıyız. Devletimiz ne derse onu yapan insanlarız. Ben her zaman devletimi destekledim. Hükumeti destekledim. Arkadaşlarım da o şekilde. Bu konunun çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Bir hapishane süreci yaşadık. Şu anda da bize bir ev hapsi takdir edildi. Biz buna da razıyız, bunu da yaşıyoruz. Biz herkes gibi normal insanlarız yani. Biraz haberlere bugün baktım, gerçekten abartılı şeyler de yazılmış. Benim buraya annem geliyor, akrabalarım geliyor, arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz ailelerimizle mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz" diye konuştu.

    ‘Ailelerimizden ayrı yaşayamayız’

    İhtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını anlatan Tülay Kumaşçı, “Biz 3-4 arkadaşız, samimi arkadaşlarım ama onlar şimdi ev hapsi olduğu için aileleri de geliyor tabi ki. Zaten biliyorsunuz bizim alışverişlerimizi ve diğer türlü ihtiyaçlarımızı, hem dışarıdan karşılıyoruz, hem de benim annem getiriyor. Diğer arkadaşlarımızın anneleri getiriyor. Zaten ailelerimizden ayrı yaşayamayız, bizi çok sevdikleri için. Bu süreçte annem nasıl bir şey istersiniz, ne istersiniz her gün getiririm diyor. Diğer arkadaşlarımın annesi de o şekilde. Bize çok bağlılar. Biz de onlara çok bağlıyız. Çok seviyoruz. Böyle bir yaşantımız var" dedi.

    ‘Gerçekten bir imtihan süreciydi’

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
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    Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Kumaşçı, “Adnan Bey de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi. Biz çok güzel Allah'a tevekkül ettik. Güzel değerlendirmeye çalıştık. Allah kabul etsin. Tabi ki biz masum bir topluluğuz, sevgi topluluğuz. Bizim konumuz sadece sevgi. İnsanlar arasında sevgiyi yaymak, sevgi toplumu oluşturmak. Bunun için çaba harcıyoruz. Cezaevinde de gerçekten bizi sevdiler, beni de sevdiler. Hatta 'iyi ki, geldiniz sizi tanımış olduk, biz sizi tanımıyorduk. Hep ekranlardan görüyorduk ama şimdi gerçekten çok değerli çok sevgi dolu insanlar olduğunuzu gördük' dediler. Böyle bir tecrübe yaşadık. Biz Allah'tan razıyız zaten" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Adnan Oktar, İTÜ, Tülay Kumaşçı
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