Habertürk'ün haberine göre, Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi civarında 59 bin 70 sokakta temizlik yapan Sait İsnaç, yan taraftaki düğünden gelen müzik sesine kendini kaptırarak halay çekmeye başladı. Yaşlı adamın hem işini yapıp hem halay çekerken görüntüsünü kaydeden bir konuk bunu sosyal medyada paylaştı. 20 saniyelik görüntü kısa süre içinde 10 binlerce kişi tarafından izlenince Sait İsnaç kentte ilgi odağı oldu.

Temizlik görevlisinin halaydakilerle uyumu sosyal medyada viral oldu: Bir maaş ikramiye ile ödüllendirilecek https://t.co/cN0O4rdzch pic.twitter.com/0qFqf4Axol — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 19, 2019

​

Bir maaş ikramiye ile ödüllendirilecek

Temizlik yaparken halay çeken 60 yaşındaki belediye işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı olunca belediye başkanı tarafından bir maaş ikramiye ödül verileceği açıklandı.

'Müzik sesi gelince dayanamıyorum'

30 yıldır belediyede temizlik kadrosunda çalışan 6 çocuk 10 torun sahibi Sait İsnaç, "Ben fesbok, mesbuk bilmem. Cep telefonum da yok. Sadece müzik sesi kulağıma gelince dayanamıyorum, işimi yapıp oynuyorum" dedi.

30 yıldır belediyede çalıştığını işini severek yaptığını söyleyen inanç, "Facebook hesabınız var mı ?" sorusuna, "Benim hesabım zayıftır. Ben internet falan bilmem. Ancak müzik duyunca kendi kendime oynarım. İşimi de severek yaptığım için hem oynar hem çalışırım" dedi.