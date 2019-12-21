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15:51 21 Aralık 2019
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    Yavaş'ı rüşvetle suçlayan Aygün: Kendisini adaylığa FETÖ imamı ikna etti

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    Türkiye
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    Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia eden eski CHP'li vekil Sinan Aygün, Yavaş'ın adaylığa 'FETÖ imamı' tarafından ikna edildiğini iddia etti. Aygün, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" dedi.

    Eski CHP milletvekili, iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden '25 milyon lira rüşvet istediklerini' iddia etmişti ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. 

    Yaptığı suç duyurusunda elindeki delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini söyleyen Aygün, katıldığı bir televizyon programda olaydan önce Kılıçdaroğlu'na giderek konuyu anlattığını söyledi:

    "Ben bu işi yapmadan evvel bu istinaf dilekçesi geri çekildiği anda başıma bir şey geleceğini anladım. Çünkü dilekçeyi geri çektiğin anda davayı kaybetmiş oluyoruz. Davayı kaybedince inşaatım mühürlenecek. Bu benim bilgisayar log kayıtlarımda var onu da çıkarttım. Hemen cumartesi sabahı Cumhuriyet Savcılığına dilekçemi hazırladım. Saat 12'de Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na gittim. Genel Başkanıma konuyu anlattım. Önüne de dilekçeyi koydum. Ben savcılığa gidiyorum dedim. Benim ekmeğimle oynanıyor dedim. Yalan yanlış iftiralar atılıyor. Yok yüz bin metre inşaat, gelin ölçün. Elinde metresi olan gelsin benim inşaatımı ölçsün kaç metre inşaat yaptım. Kemal Bey bana dedi ki ‘Dur sakin ol, tamam peki sakin olalım. Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm. Senin Mansur ile olan işini halleder dedi. Bekledim, yarım saat sonra Kemal Bey beni aradı. Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış. Sonra görüşeceksin dedi. Efendim bakın benim bu karar çıktıktan sonra istinafa gitmediler. Yavaş bunu fırsata çevirir. Benim burayı mühürleme kokuları alıyorum ben. Dedim burası mühürlenir ve nitekim dediğim çıktı' şeklinde konuştu."

    Aygün ayrıca, "Külliye'ye giden CHP'li" krizinde ismi gündeme gelen Bülent Kuşoğlu'nun abisiyle ilgili şunları da söyledi:

    "Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı."

    Kuşoğlu kardeşinin TSK'dan 6 yıl önce emekli olduğunu söyledi

    CHP'li Kuşoğlu ise Aygün'ün, "Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi:

    ​'Firari Atalay ikna etti'

    Öte yandan Aygün, Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün ayrıca, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" iddiasında bulundu.

     

    Etiketler:
    Rüşvet, açıklama, Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ, CHP, Sinan Aygün, Mansur Yavaş
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