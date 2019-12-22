CHP'li Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'a ait kredi ve borçları ödemeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, katıldığı CNN Türk programında Kanal İstanbul'la ilgili soruları yanıtladı.

T24'ün aktardığı habere göre Öztrak, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan’dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi.

'CHP bundan sonraki seçimde ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir'

Öztrak, "Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz. CHP bundan sonraki seçimde ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir. Bu kredileri geri ödemeyiz, müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum ki ileride bu işler dava konusu olursa ‘Daha önce bunlar söylendi, siz bunu bile bile bu işe girdiniz’ denilsin diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.