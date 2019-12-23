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07:32 23 Aralık 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a destek: Rantla mücadele gerekiyor, Mansur Bey de bunu yapıyor

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    Türkiye
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından CHP’nin eski milletvekili Sinan Aygün’ün ortaya attığı rüşvet iddialarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Yavaş'la ilgili olarak "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün arasında yaşanan 'rüşvet' tartışması için şunları söyledi:

    - Mansur Yavaş'la görüştüm. Kendisi zaten yapısı gereği, düşüncesi gereği, haksızlıklara karşı çıkan, ranta karşı çıkan bir isim. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken, yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Biz de kendisine onu söyledik: Yasa, hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın.

    - İşin özü belli. Büyük rant var, büyük paralar dönüyor. Mansur Bey gerekli açıklamaları yaptı. Sonuç şu gerçekten de haksız olarak rant elde edenlere karşı Belediye Başkanı'nın mücadele etmesi lazım, başka ne olabilir? Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor. Mansur Bey yargı kararlarını uygulamak zorunda, başka bir lüksü var mı? Yani hangi bürokrat ya da hangi seçilmiş belediye başkanı "Ben yargı kararlarını uygulamayacağım" der?

    - Sinan Aygün geldi, bana anlattı. O nedenle ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik. ('Aygün rüşvet istendi dedi mi?' sorusu üzerine) O ayrıntılara çok fazla girmek istemiyorum ama bir haksızlığa uğradığını ifade etti. Hatta Melih Gökçek zamanında, büyükşehirin avukatlığını yapan birisinin mahkeme kararlarını aldığı halde başkanlığa götürüp tebliğ etmemesi, bu arada inşaatın bitmesinin beklemesi gibi bir sürü süreç var.

    - Bir iş hanına girer, çıkarken görüntü olabilir. Bugün bu otele de gelirken de görüntüler vardır.

    Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan  Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmanın gündemi değiştirmek, ekonominin konuşulmasının önüne geçilmek için başlatıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    - Beyefendi, gideceğini gayet iyi biliyor. Sırf ekonomi görüşülmesin, vatandaşın sorunları tartışılmasın diye, Kanal İstanbul'dur tutturmuş gidiyor… Paran var mı kardeşim, yap bakalım… Nerede bu projenin ÇED raporu, nerede kamu kuruluşlarının bu konudaki görüşü?

    - Şundan o da emin, ben de eminim. Beyefendi gidici. Gidecek. Birileri kalkıp öyle köprü gibi, yol gibi garantileri alıp “Kanal İstanbul'u yapacağım, buradan garantiler de aldım. İleride de haklarımı ararım, gelen iktidar da bana bir şey yapamaz” demesin. Bugünden herkesi uyarıyorum. Özellikle bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz.

    - Devletin devamlılığı, Türkiye'nin  çıkarları üzerine esastır. "Türkiye'nin çıkarlarını peşkeş çekmek" diye devlette bir devamlılık yoktur. Yolsuzlukta, haksızlıkta, yandaşa rant paylaşımında devamlılık olur mu?

    Öte yandan Kılıçdaroğlu, kurulan yeni partilerle ilgili olarak da şunları söyledi:

    - Şu anda toplum ikiye ayrışmış. Tek adam rejiminden yana olanlar ve demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yana olan her kimse, hep birlikte ortak hareket etmek zorundayız. Yasama-yargı-yürütme olmalı, siyaset halka hesap vermeli, vergilerin nasıl harcadığının hesabı  verilmeli. Buna kim ‘evet' diyorsa, önümüzdeki seçimlerde böyle bir tablo çıkacak… Ortak hareket etmek zorundayız. Demokrasi sadece CHP'liler için geçerli değil. Bizim gibi düşünmeyenlerden de demokrasiyi savunanlar bulunuyor.

    Etiketler:
    iddia, Rüşvet, Sinan Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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