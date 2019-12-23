CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında İçişleri Bakanlığı aleyhine suç duyurusu

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, CHP'nin Çubuk Raporu'na karşı 'İddialara İlişkin Gerçekler' başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda yaşananlar anlatılırken, 'saldırı/linç girişimi' ifadesi yerine 'protesto olayları' denildi.

Yaşananlardan Kılıçdaroğlu ve korumaları suçlanırken, olayın önceden 'planlanan provokasyon' olmadığı savunuldu.

CHP, bu rapor üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP’nin avukatı Celal Çelik’in verdiği suç duyurusunda, raporu hazırlayanlar ve açıklayanlara yönelik 'suçluyu kayırma', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' suçlaması yapıldı.

Dilekçede, Çubuk’a bağlı Akkuzulu mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu’na yönelik planlı ve örgütlü bir şekilde linç girişimi gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporla, Çubuk’taki linç girişiminin ve hameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı ifade edildi.