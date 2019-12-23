Erdoğan: Kanal İstanbul'la ilgili müteahhitleri tehdit ediyorlar, 'İktidara geliyoruz, bu ihaleyi iptal ederiz' diyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri Yaptırmayız' diyor. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar, 'Biz iktidara geliyoruz, geldiğimizde bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz' diyorlar. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden bahseden Erdoğan, "İslam medeniyeti bir ilim irfan medeniyetidir. Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan daha sonra Batı'ya ulaştıran bizim ecdadımızdır" dedi.

Bugünkü bilim kaynaklarının büyük ölçüde Avrupa referanslı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir. Biruni boylam derecelerini ölçmek için Gazze'den Bağdat'a 2 sene yürüdü. Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamıştır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: