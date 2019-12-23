Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" ifadesiyle yerli otomobilden ilk ayrıntıyı paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı. Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...

Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."

Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...



Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/bwqxPRrHA5 pic.twitter.com/Xum4SygK3O — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 23, 2019

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Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

Cuma günü tanıtılıyor

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.